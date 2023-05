Obiad poniżej 20 zł na mieście? To możliwe w tym miejscu

Do klasycznego menu IKEA stosunkowo niedawno został dodany tradycyjny schabowy. I tak za kotlet z ziemniaczkami i kapustą zasmażaną zapłacimy zaledwie 19 zł! Ale to nie wszystko, co możemy dostać w sieci IKEA. Znane wszystkim klopsiki dostaniemy w trzech rodzajach. Klopsiki wege - 12 zł, klopsiki roślinne - 14 zł oraz klopsiki wołowo-wieprzowe - 16 zł. Wyjątkowo smaczne i niesamowicie tanie są również hot-dogi! Te wege kosztują zaledwie 2,50 zł, a tradycyjny hot-dog to tylko 4 zł.

Ale IKEA to coś więcej. Możemy także zamówić zestawy śniadaniowe. Za proste i tanie śniadanie które zapłacimy niecałe 10 złotych. IKEA oferuje także jedzenie dla dzieci:

Klopsiki wege 4 szt., kuskus z grillowanymi warzywami i ragout pomidorowo-szpinakowe - 8 zł

Klopsiki roślinne 4 szt. z puree, groszkiem, sosem pieczeniowym i borówką - 9 zł

Klopsiki mięsne 4 szt. z puree, groszkiem i borówką - 10 zł

Filet z łososia z frytkami i brokułami - 18 zł

Po satysfakcjonującym posiłku przychodzi czas na deser. Tu IKEA ma szeroki wybór słodkich i tanich poczęstunków!

Świeżo upieczona tradycyjna szwedzka bułka cynamonowa - 3 zł

Muffin z nadzieniem czekoladowym - 7 zł

Szarlotka z masą migdałową i sosem o smaku waniliowym - 7 zł

Torcik czekoladowy Daim - 8 zł

Sonda Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry? TAK NIE NIE WIEM