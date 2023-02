Obligacje państwa mniej opłacalne niż lokaty w banku? Straty większe niż zyski

Teraz to Niemcy będą pracować dla Polaków? Polskie firmy szukają pracowników na Zachodzie

W 2022 roku resort finansów wprowadził tzw. obligacje loteryjne, które w dobie rosnących wówczas stóp procentowych wydawały się być dobrą alternatywą dla bankowych lokat. Teraz Ministerstwo Finansów rozlosowało premie w ramach sprzedawanych obligacji.

Obligacje Ministerstwa Finansów. Polacy wydali na nie miliony

Obligacje spotkały się ze znacznym zainteresowanie. Polacy przeznaczyli na ich zakup 428 mln zł - pula nagród wynosiła 4 mln zł. "W ramach obligacji MF można było zarobić 1 proc. w skali roku w obligacjach trzymiesięcznych i w ramach wyjątkowej akcji trwającej zaledwie miesiąc — 1,5 proc. w rocznych obligacjach, które dodatkowo miały wziąć udział w loterii. W niej do wygrania było nawet 100 tys. zł" - przypomina Business Insider.

Ministerstwo Finansów przygotowało loterię z nagrodami

Poza główną nagrodą (przeznaczoną dla posiadaczy konkretnych ośmiu obligacji) do wygrania było:

80 nagród w wysokości 10 tys. zł

800 nagród po 1 tys. zł

8 tys. nagród po 100 zł

80 tys. nagród po 10 zł

Istotny jest również fakt, że nagrody przydzielone są nie do osób a do obligacji.

Czy ministerialne obligacje były opłacalne?

Dziennikarz Business Insider zdecydował się na zakup 155 obligacji. 5 z nich zostało wylosowanych w ramach najniższej kategorii premii (otrzyma 50 zł nagrody). Po analizie i wykonanych obliczeniach podkreślił, że stopa zwrotu wyniosła 1,8 proc. (tak jak w lokacie bankowej). Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik inflacji - realnie ulokowane w obligacjach 15,5 tys. zł straciło w rok na wartości około 16 proc. - podkreśla dziennikarz "BI".

W czerwcu 2022 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło do regularnej sprzedaży obligacje roczne uzależnione od głównej stopy procentowej ustalanej przez NBP, która w połowie roku wynosiła 5,25 proc., a później rosła, aż do 6,75 proc. Wynika z tego, że wystarczyło poczekać kilka miesięcy, by zarobić znacznie więcej niż na promowanych wcześniej obligacjach "premiowych".

Nagrody - nagrodami. Nie zapominajmy o podatku Belki

Jak zmienia się wysokość stopy zwrotu w zależności od wysokości trafionej nagrody?

Nagroda w wysokości 100 zł - ok. 2 proc.

Nagroda w wysokości 1000 zł ok. 8 proc. (wartość bankowej lokaty)

Warto jednak podkreślić, że obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe inwestycje w akcje itp. podlegają pod podatek Belki w wysokości 19 proc. - dotyczy to również premii wypłacanych przez MF w ramach loterii. W związku z tym, szczęśliwi zwycięzcy, którzy wygrali 100 tys. zł będą musieli "podzielić się" z państwem kwotą 19 tys. zł.

