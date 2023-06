Obniżenie wieku emerytalnego do 53 lat! Skorzysta ten, kto spełni kosztowny warunek!

Obniżenie wieku emerytalnego w Polsce

Rządzący w tym tygodniu zapowiedzieli odmrożenie projektu w sprawie emerytur stażowych. Zatem pojawiają się realne szanse na obniżenie wieku emerytalnego w Polsce. "Droga do emerytur stażowych jest otwarta" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Taka zapowiedź pojawiła się po tym, jak podpisano porozumienie na linii rząd - NSZZ "Solidarność". W praktyce oznacza to tyle, że obniżenie wieku emerytalnego w Polsce staje się coraz bardziej realne. Kluczowe w tej kwestii będą emerytury stażowe.

Emerytury stażowe - dla kogo?

Związkowcy przygotowali projekt ustawy o emeryturach stażowych już dwa lata temu. Zakładał on, że na emeryturę będzie można przejść niezależnie od wieku. Podstawą do przejścia na emeryturę stażową miał być nie tyle wiek danej osoby, ale jej staż pracy. W przypadku kobiet mowa o 35 latach pracy, zaś w przypadku mężczyzn – o 40 latach pracy. Zatem w przypadku osoby, która zaraz po maturze zaczęła pracę w wieku 18 lat, mogłoby to oznaczać emeryturę już w wieku 53 lat (kobiety) i 58 lat (mężczyźni). To nawet 7 lat wcześniej niż obecnie. Co ważne, to w stażu mogłyby być doliczane tylko okresy składkowe (zatem pracy). Okresy nieskładkowe nie byłyby tutaj brane pod uwagę.

Emerytury stażowe. Limit kwotowy

W przypadku emerytur stażowych zaproponowano, by emerytura stażowa nie była niższa niż emerytura minimalna obowiązująca w danym czasie. Dziś emerytura minimalna to 1588,44 zł brutto. Można by na nią przejść, pod istotnym warunkiem - o ile zebrany kapitał na koncie emerytalnym, pozwalałby na wypłatę świadczenia w takiej wysokości. To by oznaczało, że kobieta musiałaby mieć uzbierane składki w kwocie co najmniej 555 tys. zł, a mężczyzna rzędu 635 tys. zł.

Obniżenie wieku emerytalnego a dorabianie

Projekt ustawy, który złożyli w Sejmie związkowcy zakłada, że do emerytury stażowej można by dorabiać. Niestety, nie byłoby tutaj pełnej dowolności. Obowiązywałyby limity, takie jak obecnie w przypadku dorabiania do wcześniejszej emerytury lub renty. W przypadku za dużej dodatkowej pensji, emerytura mogłaby być odpowiednio zmniejszona lub zawieszona.

