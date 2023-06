PiS znów obniży wiek emerytalny? Eksperci: Bankructwo i katastrofa demograficzna

Emerytury stażowe to pomysł oderwany od rzeczywistości

Podobnego zdania jest dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, który ocenił dla "Wyborczej", że "to nie ma nic wspólnego z przewidywalną i spójną polityką społeczną. Widać, że chodzi tylko o wygranie wyborów".

Zdaniem eksperta emerytalnego Oskara Sobolewskiego kolejne obniżenie wieku emerytalnego oznaczać będzie problem zwłaszcza dla kobiet, bo będą dostawać często najniższe emerytury" - podkreślił w rozmowie z "Wyborczą".

Maciej Samcik dodaje, że obiecać można wszystko. Ale jak nie będzie z czego wypłacać... W niektórych krajach już dziś od państwa ma się tym mniej emerytury, im więcej ma się swoich pieniędzy. I to też realnie nam grozi pod rządami populistów.

"Może też chodzić o to, żeby PiS miał pomysł, który nie da się skontrować tak, jak 800+ (czyli "to dajcie już teraz, a nie po wyborach"). Donald Tusk apelujący o przyspieszenie obniżenia wieku emerytalnego to zbyt perwersyjna wizja"-ocenia dziennikarz.

Obniżenie wieku emerytalnego do 53 lat. Otwarta droga do emerytur stażowych

Jak już informowaliśmy w Super Biznes, propozycja związkowców przewiduje, że prawo do takiego świadczenia miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy. Oznacza to, że kobieta, która zacznie pracę w wieku 18 lat będzie mogła pobierać emeryturę już w wieku 53 lat.

Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury. Aby zwiększyć swoją emeryturę, ubezpieczony mógłby kontynuować pracę zarobkową również po osiągnięciu wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Projekt przewiduje, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet i 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

- "Rozmowy strony rządowej z NSZZ "Solidarność" przyniosły efekt, który nawiązuje do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 roku, bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tamtych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Słowa prezesa oznaczają , że rząd rozważa wprowadzenie tego rozwiązania. W Sejmie na dalsze procedowanie czekają dwa projekty w sprawie emerytur stażowych. Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 roku, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

