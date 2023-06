Obniżenie wieku emerytalnego. Emerytura już w wieku 53 lat

Otwarta droga do emerytur stażowych

- "Rozmowy strony rządowej z NSZZ "Solidarność" przyniosły efekt, który nawiązuje do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 roku, bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tamtych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych" - powiedział w środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Słowa prezesa oznaczają , że rząd rozważa wprowadzenie tego rozwiązania. W Sejmie na dalsze procedowanie czekają dwa projekty w sprawie emerytur stażowych. Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 roku, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Emerytury stażowe – projekt obywatelski

W grudniu 2021 roku w Sejmie przeprowadzono pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych, przygotowanego przez NSZZ "Solidarność", pod którym zebrano 235 tys. podpisów. Propozycja związkowców przewiduje, że prawo do takiego świadczenia miałyby osoby, które osiągnęły wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy. Oznacza to, że kobieta, która zacznie pracę w wieku 18 lat będzie mogła pobierać emeryturę już w wieku 53 lat.Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od minimalnej emerytury. Aby zwiększyć swoją emeryturę, ubezpieczony mógłby kontynuować pracę zarobkową również po osiągnięciu wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Emerytury stażowe - projekt prezydencki

Pod koniec 2021 roku do Sejmu został też skierowany projekt emerytur stażowych przygotowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Projekt przewiduje, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet i 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

