Emerytura pomostowa. Kto przejdzie na wcześniejszą emeryturę

Emerytury pomostowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W wyniku rozmów ze związkowcami uzgodniono szereg zmian, które wspierają pracowników. Wśród nich są m.in. uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Porozumienie zostało podpisane w Hucie Stalowa Wola.

W uzgodnieniach uwzględniono uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Jak wyjaśniają rządzący, to rozwiązanie, które pozwala na wypłacanie wsparcia do momentu uzyskania prawa do emerytury lub osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z tej możliwości korzystają osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to np. zatrudnionych w górnictwie, energetyce, ale także nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy członków zespołów ratownictwa medycznego. Muszą spełniać warunki dotyczące m.in. odpowiednich okresów odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne czy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Do tej pory emerytury pomostowe miały charakter wygasający. A zgodnie z porozumieniem zmieni się to od 1 stycznia 2024 r. Dzięki temu, będzie można skorzystać z tego rozwiązania, nawet jeśli nie na stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

