Ważne zmiany dla emerytów w Polsce. Kiedy wejdą w życie? Projekty ustaw czekają w Sejmie

Emerytury stażowe - Projekty ustaw w Sejmie

Polska jest obecnie najszybciej starzejącym się społeczeństwem Unii Europejskiej. W perspektywie najbliższych czterech dekad, wskaźnik obciążenia demograficznego - czyli stosunku liczby osób w wieku emerytalnym do liczby osób w wieku pracującym - zwiększy się o około 38 punktów, podczas gdy w Unii Europejskiej średnio wzrośnie o około 24 punkty.

- NSZZ "Solidarność" proponuje złe rozwiązanie, które zaszkodziłoby przyszłym emerytom - powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Jak dodał spowodowałoby ono "znacznie niższy poziom świadczeń". - Przede wszystkim całkowicie ignoruje otoczenie, w którym obecnie się znajdujemy i uwarunkowania, w jakich taki system miałby funkcjonować - stwierdził Kozłowski.

Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie?

W grudniu ubiegłego roku do Sejmu skierowany został też prezydencki projekt emerytur stażowych. Przewiduje on, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet i 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r., wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie wiadomo natomiast, kiedy emerytury stażowe wejdą w życie. Na prezydenckim projekcie ustawy widnieje proponowana data 1 stycznia 2023 roku. Wszystko zależy jednak od procesu legislacyjnego i decyzji rządzących. Na razie trwają prace w komisjach sejmowych.

