Sejm zajmie się wdowimi emeryturami. Znamy termin

Sejm rozpatrzy wdowie renty - ważny termin

- Mamy informację, że projekt ustawy wprowadzającej rentę wdowią ma być skierowany pod obrady Sejmu na pierwszym lipcowym posiedzeniu - mówi Interii Biznes Arkadiusz Iwaniak, poseł Lewicy i pełnomocnik obywatelskiego komitetu zbierał podpisy.

Wdowy mają obecnie wybór: dostawać własną emeryturę, albo rentę rodzinną, czyli 85 proc. świadczenia męża. Dzięki projektowi ustawy przygotowanemu przez Lewicę i OPZZ dojdą kolejne możliwości: zachowanie swojego świadczenia i powiększenie go o 50 proc. renty rodzinnej (po małżonku) lub pobieranie renty rodzinnej po małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Projekt ustawy został złożony w Sejmie 11 kwietnia. Jeśli prace nad ustawą ruszą w lipcu, to kolejny Sejm wróci do projektu w ciągu 6 miesięcy. Jest więc szansa, że wdowie emerytury zostaną uchwalone wiosną 2024 r.

Ile może wynosić wdowia renta?

W złożonym w Sejmie przez komitet obywatelski projekcie znajduje się górny limit otrzymywanego świadczenia i wynosi on trzykrotność średniej emerytury, czyli obecnie byłaby to kwota 7600 zł. Renta wdowia mogłaby kosztować budżet ok. 14 mld złotych rocznie. To 4 proc. w skali całego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla porównania 13. emerytura to w tym roku koszt ponad 15 mld zł, a 14. emerytura blisko 12 mld zł.

Sonda Czy wdowy i wdowcy powinni dostawać wyższe emerytury niż samotni seniorzy? Tak, stracili bliską osobę i wspólny budżet. Jeśli dawać więcej, to też rozwodnikom, im też jest ciężko. Nie. Każdy powinien mieć taką emeryturę, na jaką zapracował. Nie mam zdania.