Obniżka stóp procentowych dopiero w 2026 roku! Ostatnia konferencja Glapińskiego w tym roku

Częściowe mrożenie cen energii opóźni obniżenie stóp procentowych?

- Rada zdecydowała o niezmienianiu stóp procentowych [...] czytałem rano komentarze analityków, szczególnie banków komercyjnych, pewne niezrozumienie istnieje co do tego jak mało w wypowiedziach członków rady zmieniło przyjęcie wstępne projektu ustawy o zamrożeniu [cen energii - dop. red.] [...] - powiedział Glapiński.

Jak wyjaśniał prezes NBP, gdyby weszło w życie pełne mrożenie cen energii inflacja doszłaby do jakiegoś pułapu, to później inflacja by malała. Wtedy też można by dyskutować o cyklu obniżek. Jak jednak dodał, zamrożenie cen energii "częściowe", czyli do września jest "trudne do interpretacji", ale wynika z niego, że dojdzie do spadku inflacji, ale w IV kwartale 2025 roku inflacja może gwałtownie wzrosnąć.

Dyskusja o obniżkach stóp procentowych dopiero w 2026 roku

- Jak wiemy, że inflacja nie będzie rosła, tylko jest ustabilizowana i będzie malała, to przechodzimy do obniżek stóp. Nie mamy już tak prostego przekazu, bo inflacja spada kilka miesięcy i potem znowu rośnie - powiedział Glapiński.

Prezes NBP stwierdził, że w RPP panuje zgodność dotycząca głosowań ze względu na to, że dane są w tym wypadku oczywiste.

- Jest jeden członek rady, wybrany przez obecną większość który konsekwentnie, jest za podwyżką stóp procentowych, do poziomu 7,75. Uważa, że taki poziom stóp by nas szybciej doprowadził nas do celu inflacyjnego i potrafi to argumentować [...] ale to nie jest przedstawiciel opozycji, które chce aby utrzymywać wysokie stopy, a wręcz przeciwnie - powiedział Glapiński.

- Wcześniej połowa rady mówiła, że po marcu przyszłego roku może zacznie się dyskusja o obniżce stóp procentowych. Tak teraz taka dyskusja może się zacznie w październiku [2025 - dop. red.], ale to nie znaczy, że doprowadzi to do obniżki stóp procentowych, będziemy do czynienia z nową falą wzrostu inflacji. Przesunie nam się to na 2026 rok. Rada przejdzie do debaty [o obniżce - dop. red.] kiedy inflacja się ustabilizuje [...] i kiedy z modeli będzie wynikać, że rozpoczyna się proces spadku inflacji. Wtedy będzie debata - powiedział Glapiński.

Jak podkreślał prezes NBP, gdy inflacja będzie rosła, nikt nie będzie obniżał stóp procentowych. Dodał, że czasami stopy się obniża przy wysokiej inflacji, ale tylko wtedy, gdy wiadomo, że inflacja będzie spadać.

- Obecne prognozy nie sugerują, aby inflacja miała wrócić do celu w najbliższych kwartałach - skwitował Glapiński.