Zwolnienia w firmie. Kogo nie można zwolnić?

Kogo nie można zwolnić z pracy w ramach cięć etatów? Koniec roku to czas tworzenia i korygowania budżetów na nadchodzący rok. Niestety, może okazać się, że niezbędne są cięcia kadrowe. Jednak nie każdego pracownika można zwolnić. Prawo chroni osoby w wieku przedemerytalnym. Zwolnienie z pracy nie grozi osobom, którym zostały 4 lata lub mniej czasu do osiągnięcia wieku emerytalnego: w przypadku kobiet to 56 lat, a mężczyzn 61 lat (oczywiście ta zasada nie dotyczy osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury). W okresie obowiązywania wieku ochronnego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie praw emerytalnych w okresie świadczenia pracy w oparciu o umowę. Żeby zadziałał mechanizm ochrony przedemerytalnej, zarówno warunek czasu do emerytury oraz czasu trwania umowy muszą być spełnione jednocześnie. I jest jeszcze jedna kwestia. To staż pracy: 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Bardzo ważne jest to, że wiek ochronny zapobiega nie tylko zwolnieniu z pracy, ale i obniżeniu wynagrodzenia.

Niestety, tak jak we wszystkim i tutaj są wyjątki. Kiedy ochrona zostaje zniesiona? Są trzy sytuacje, w których to pomimo uprawnień emerytalnych można stracić posadę lub część uposażenia. Tak może się stać wtedy, gdy: pracownik nie ma uprawnień koniecznych do wykonywania dotychczasowej pracy; otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy i wprowadzono nowe zasady wynagrodzenia ogółu pracowników lub tej grupy zatrudnionych, do których objęty ochroną należy - obniżka pensji.

