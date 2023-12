Waloryzacja dodatków emeryckich. Jakie podwyżki dla seniorów?

Waloryzacja dodatków emeryckich 2024. Jakie podwyżki?

Dodatki emeryckie mogą pójść w górę. GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji. A to bardzo ważny parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur oraz dodatków do emerytur. Zatem przy inflacji na poziomie 6,5 proc, wskaźnik waloryzacji może wynieść 7,76 proc. W takiej sytuacji dodatki do emerytur mogą wzrosnąć do 1,15 zł do ponad 87 zł. Na najwyższą podwyżkę świadczenia mogą liczyć osoby, które pobierają dodatek do emerytury w postaci renty inwalidy wojennego. Te świadczenie przy waloryzacji 7,76 proc. wzrośnie właśnie o ponad 87 zł do kwoty 1214,58 zł. Zaś najmniej może wzrosnąć świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy świadczenie może wzrosnąć od 1,15 zł. Zaś najpopularniejsze świadczenia takie jak świadczenie pieniężne dla żołnierzy, dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki przy waloryzacji 7,76 proc. wzrosłyby odpowiednio o 22,84 zł. Szczegółowy wykaz podwyżek dodatków do emerytur zamieszczamy w galerii znajdującej się nad artykułem.

QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź w tym quizie, co o nich wiesz Pytanie 1 z 10 Sznurek, którym przewiązywano zawijane w papier prezenty zrobiony był: z papieru z plastiku z dyfterytu Dalej