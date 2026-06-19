Od 1 lipca pacjenci będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach, dzięki nowemu programowi Centrum e-zdrowia.

Do programu dzielenia recept przystąpiło już ok. 30% aptek w Polsce, co stanowi ponad 4200 placówek.

Nowa funkcjonalność oznacza koniec z koniecznością kupowania wszystkich leków z jednej recepty w tej samej aptece, co daje pacjentom większą swobodę.

W lipcu na stronie pacjent.gov.pl zostanie opublikowana mapa aptek, które uruchomiły tę usługę, ułatwiając ich znalezienie.

Koniec z "uwiązaniem" do jednej apteki. Co zmienia się od 1 lipca?

Od 1 lipca pacjenci w Polsce zyskają nową, ważną możliwość. Chodzi o dzielenie e-recepty, czyli opcję wykupienia przepisanych leków w kilku różnych aptekach. Do tej pory było to niemożliwe. Jeśli pacjent rozpoczął realizację recepty w jednej placówce, musiał w niej kupić wszystkie pozostałe leki, nawet jeśli były niedostępne lub po prostu droższe w tym konkretnym miejscu. Nowa funkcjonalność, przygotowana przez Centrum e-zdrowia, znosi to ograniczenie. Na razie do programu zgłosiło się 4206 aptek z 13805 działających w kraju, co stanowi około 30 proc. wszystkich placówek. Przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]

Jak sprawdzić, która apteka pozwoli na dzielenie e-recepty?

Pacjenci nie będą musieli dzwonić i dopytywać, czy dana apteka oferuje nową usługę. Centrum e-zdrowia zapowiedziało, że w lipcu na stronie pacjent.gov.pl pojawi się specjalna, interaktywna mapa. Dzięki niej będzie można szybko sprawdzić, które placówki w okolicy umożliwiają realizację e-recepty w różnych aptekach. To duże ułatwienie, które pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych wizyt w aptekach, które nie zdecydowały się na dołączenie do programu.

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