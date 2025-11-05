- Austria wprowadza obowiązkowe opony zimowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w trudnych warunkach.
- Brak odpowiedniego ogumienia grozi mandatami od 100 euro, a w skrajnych przypadkach nawet 10 000 euro i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
- Kiedy dokładnie obowiązują te zasady i gdzie jeszcze w Europie są podobne wymogi?
Kierowcy muszą mieć opony zimowe
Celem nakazu w Austrii jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na drogach w trudnych warunkach atmosferycznych. Dlatego od 1 listopada do 15 kwietnia każdego roku, kierowcy samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony mają obowiązek używania opon zimowych na wszystkich kołach. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, wymóg dotyczy co najmniej jednej osi napędowej.
Jeżeli nie posiadasz opon zimowych, alternatywą mogą być łańcuchy śniegowe. Muszą być one jednak założone na minimum dwa koła napędowe i tylko w sytuacji, gdy jezdnia jest całkowicie pokryta śniegiem lub lodem. Należy pamiętać, że łańcuchy są rozwiązaniem tymczasowym i sprawdzają się głównie na stromych podjazdach lub w bardzo trudnych warunkach.
Wysokie kary za brak opon zimowych
Austriacka policja regularnie prowadzi kontrole stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem ogumienia. Konsekwencje zlekceważenia przepisów mogą być bardzo dotkliwe.
- Minimalny mandat za brak opon zimowych wynosi 100 euro (ok. 450 zł).
- W przypadku, gdy brak opon zimowych stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, kara może wzrosnąć nawet do 10 000 euro (ok. 45 000 zł).
- Policja ma również prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub zakazu dalszej jazdy.
Opony całoroczne są dozwolone, o ile posiadają oznaczenie M+S, lub symbol 3PMSF (trzy górskie szczyty z płatkiem śniegu).
Do tego austriacka policja sprawdza głębokość bieżnika - minimalny wymóg to 4 milimetry dla opon radialnych i 5 milimetrów dla opon diagonalnych.
W których krajach też funkcjonuje taki obowiązek?
Austria nie jest jedynym krajem w Europie, gdzie obowiązują przepisy dotyczące opon zimowych. Podobne regulacje funkcjonują również w:
- Niemczech
- Czechach
- Słowacji
- Słowenii
Warto jednak pamiętać, że przepisy różnią się w poszczególnych w krajach. Na przykład, w Niemczech obowiązek używania opon zimowych zależy od aktualnych warunków na drodze. W Austrii funkcjonuje niezależnie od warunków, a w wyznaczonych terminach.
