UOKiK skontrolował 1178 próbek paliwa w Polsce, stwierdzając, że większość stacji oferuje paliwo dobrej jakości, ale wykryto nieprawidłowości na kilkunastu z nich.

Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oleju napędowego (diesel), głównie w województwie mazowieckim, gdzie wykryto problemy z zanieczyszczeniami i normami siarki.

Lista "czarnych stacji" obejmuje 8 lokalizacji z wadliwym dieslem, 3 z problematyczną benzyną (głównie prężność par) oraz 1 z LPG niespełniającym norm.

Sprzedaż paliwa złej jakości grozi właścicielom stacji grzywną od 50 tys. do nawet miliona złotych oraz karą pozbawienia wolności do 5 lat

Jakie są wyniki kontroli paliwa UOKiK?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował wyniki zakrojonej na szeroką skalę kontroli jakości paliw na stacjach w całej Polsce, o czym informuje portal polsatnews.pl. Inspektorzy w okresie od 13 stycznia do 30 września 2023 roku pobrali i przebadali łącznie 1178 próbek paliw ciekłych. Główne wnioski płynące z raportu są optymistyczne dla kierowców – na zdecydowanej większości stacji benzynowych tankujemy paliwo dobrej jakości, które spełnia wszystkie wymagane normy.

Kontrola wykazała jednak, że nie wszyscy przedsiębiorcy podchodzą do sprawy uczciwie. W kilkunastu przypadkach wyniki badań laboratoryjnych dały wynik negatywny, co oznacza, że oferowane paliwo mogło stwarzać zagrożenie dla silników pojazdów. Najwięcej zastrzeżeń inspektorzy mieli do stacji zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

"Czarna lista" stacji paliw. Gdzie nie tankować diesla i benzyny?

Z analizy przedstawionej przez UOKiK wynika, że najbardziej problematycznym rodzajem paliwa okazał się olej napędowy. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. zawartości zanieczyszczeń, przekroczenia dopuszczalnych norm siarki, zbyt niskiej temperatury zapłonu czy niewłaściwej stabilności oksydacyjnej, która może prowadzić do powstawania osadów w układzie paliwowym. Najwięcej zastrzeżeń inspektorów wzbudził olej napędowy, a problematyczne próbki pochodziły ze stacji zlokalizowanych w ośmiu województwach.

Stacje, na których UOKiK wykrył nieprawidłowości w próbkach oleju napędowego (diesel):

lubuskie: Trytoma, Batorego 81, Zielona Góra

małopolskie: Circle K, Sportowa 3, Gorlice

mazowieckie: Tank-Gaz, Pułtuska 18, Zatory

mazowieckie: TANK-OL, Brzeska 102F, Siedlce

mazowieckie: Gopal, Przemysłowa 3, Korczew

mazowieckie: AUTO-GAZ, Bohaterów 1920-go Roku 1, Borkowo

warmińsko-mazurskie: Malinowscy/Langowska, Świątki 38

zachodniopomorskie: Nobilat, ul. Jasna 25A, Kołobrzeg

W przypadku benzyny nieprawidłowości, dotyczące głównie niewłaściwej prężności par, wykryto w trzech lokalizacjach. Problem ten może powodować trudności z rozruchem silnika, zwłaszcza w okresie letnim.

Lista stacji z zakwestionowaną benzyną:

kujawsko-pomorskie: KOM-ROL, Kobylinki 8, Kobylinki

mazowieckie: MPK Radom, Wjazdowa 4, Radom

warmińsko-mazurskie: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Pstrowskiego 28B, Olsztyn

W raporcie odnotowano również jeden przypadek sprzedaży gazu LPG niespełniającego norm. Nieprawidłowość tę stwierdzono na stacji AGRO-MASZ w Brzeźniku w województwie dolnośląskim.

Jakie kary grożą za sprzedaż paliwa złej jakości?

UOKiK przypomina, że sprzedaż paliwa, które nie spełnia norm jakościowych, wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Przedsiębiorcy muszą liczyć się nie tylko z utratą zaufania klientów, ale również z dotkliwymi sankcjami prawnymi. Jak czytamy w raporcie, za umyślne wprowadzanie do obrotu paliwa niespełniającego norm grożą surowe konsekwencje finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel stacji może zostać ukarany grzywną w wysokości od 50 tys. do 500 tys. złotych lub karą do 3 lat więzienia. Jeśli jednak wartość wadliwego paliwa zostanie uznana za "mienie o znacznej wartości", sankcje stają się jeszcze surowsze. W takim przypadku grzywna może sięgnąć nawet miliona złotych, a kara pozbawienia wolności wydłużyć się do 5 lat.

