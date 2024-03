Spis treści

Próg dochodu uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób dorosłych niezdolnych do samodzielnej egzystencji wzrósł od 1 marca 2024 r. z 2157,80 zł do 2419,33 zł brutto. Oznacza to, że więcej osób może teraz ubiegać się o to świadczenie.

Należy jednak pamiętać, że maksymalna kwota świadczenia pozostała bez zmian i nadal wynosi 500 zł miesięcznie.

Kiedy trzeba składać nowy wniosek?

Zmiana limitu dochodu nie oznacza, że osoby, które już pobierają dodatek 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, muszą ponownie składać wniosek.

Wniosek o ponowne przyznanie świadczenia będzie potrzebny tylko w dwóch przypadkach:

Upływ okresu, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji: W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie nowego wniosku o orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz nowego wniosku o świadczenie uzupełniające.

Nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było się uprawnionym: W tym przypadku należy złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające.

W pozostałych przypadkach świadczenie będzie nadal wypłacane bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.

Co to jest niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest często mylona z niepełnosprawnością, choć te dwa pojęcia różnią się od siebie znacząco. Niepełnosprawność to ograniczenie sprawności fizycznej, psychicznej lub intelektualnej, które trwa dłużej niż 12 miesięcy i utrudnia lub uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji to stan, w którym osoba nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, począwszy od zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, po karmienie, ubranie, poruszanie. W rozumieniu prawa osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji jest całkowicie zależna od osób, które się nią opiekują. Do orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji niezbędne jest:

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Wniosek o świadczenie uzupełniające

Opinia lekarza orzecznika ZUS

Świadczenie uzupełniające, 500+ dla niepełnosprawnych, przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, bez względu na wiek.

Wysokość świadczenia uzupełniającego

Wysokość świadczenia zależy od dochodu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji:

Pełna kwota 500 zł przysługuje osobom, które nie mają innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub ich łączna kwota brutto nie przekracza 1919,33 zł (od 1 marca 2024 r.).

Kwota pomniejszona przysługuje osobom, których łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wynosi więcej niż 1919,33 zł brutto, ale nie przekracza 2419,33 zł brutto. W tej sytuacji stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli w marcu suma pobieranych świadczeń wynosi 2000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające będzie przyznane w kwocie 419,33 zł.

QUIZ PRL. Patenty rodem z Polski Ludowej. Do czego używano tych przedmiotów? Pytanie 1 z 15 Bielinka, popularny w PRL, wybielacz do tkanin, służył młodzieży do: rozpalania ogniska rozpuszczania rdzy dekatyzowania jeansów Dalej