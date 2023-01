i Autor: pexels/Christina Morillo

Pensje w Polsce

Od 1 stycznia 2023 podstawowa pensja nauczyciela jest niższa niż płaca minimalna! Jak to możliwe?

Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w trzech z sześciu grup zaszeregowania jest niższe od wynagrodzenia minimalnego w gospodarce. Jak to możliwe i co to oznacza? Czy w takiej sytuacji nauczyciele dostaną dodatkowe świadczenia wyrównawcze?