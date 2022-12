2 tysiące dla nauczycieli. Czy rząd wypłaci dodatek inflacyjny?

Rafał Milczarski wyleciał ze stanowiska prezesa LOT! Co się stało?

Dodatek inflacyjny dla nauczycieli. Czy zostanie wypłacony?

"Dodatek inflacyjny nie jest systemowym rozwiązaniem - zminimalizuje jednak spadek płacy realnej nauczycielek i nauczycieli (...). Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmował szereg działań w celu poprawy sytuacji materialnej nauczycieli. Zgłaszał poprzez posłów i senatorów stosowne poprawki zwiększające wynagrodzenie o 20 proc., apelował do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Pana Premiera o podjęcie rozmów i działań, które odmrożą wzrost wynagrodzenia nauczycieli i urealnią ich płace" - brzmi fragment cytowanego przez Portal Samorządowy listu prezesa ZNP Sławomira Broniarza do premiera Mateusza Morawieckiego.

Sławomir Broniarz podkreśla, że zamrożenie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w 2021 roku spowodowało realny spadek płacy tej grupy zawodowej w roku 2022. Zaznaczył również, że wszystkie działania związku były odrzucane przez ministra Przemysława Czarnka oraz posłów rządowej koalicji.

"Problemu nie rozwiązała inicjatywa poselska zwiększająca od maja 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 proc. Fakt ten w żaden sposób nie urealnił wynagrodzeń nauczycieli. Był natomiast przyczyną narastającej frustracji wśród tej grupy zawodowej i dalszego obniżenia prestiżu zawodu nauczyciela" - wskazuje Sławomir Broniarz cytowany przez Portal Samorządowy.

Rządowe decyzje źle przyjęte przez środowiska nauczycielskie

Prezes ZNP poinformował, że decyzja zwiększająca od września 2022 r. wynagrodzenie wyłącznie nauczycieli początkujących i pozostawiająca na niezmienionym poziomie wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy stanowią przeszło 82 proc. zatrudnionych została bardzo źle przyjęta zarówno przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz środowisko nauczycielskie.

"Decyzja ta nie tylko podzieliła środowisko, ale również pogłębiła poczucie niesprawiedliwości, niezadowolenia i rozczarowania wśród tej grupy zawodowej. Na ten fakt nałożyła się galopująca inflacja i zapowiedź wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. tylko o 7,8 proc. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje i domaga się wypłacenia do końca grudnia 2022 r. jednorazowego dodatku inflacyjnego" - wyjaśnia w liście do premiera prezes ZNP.

Jako źródło finansowania ZNP wskazuje niewykorzystaną kwotę rezerwy budżetowej w wysokości 1,3 mld zł oraz dodatkowe środki przeznaczone na TVP w wysokości 700 mln zł.

