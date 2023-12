Koniec z ważną ulgą. To efekt zniesienia przepisów covidowych

Znika ważna zniżka kolejowa

Znika ważna zniżka na bilety kolejowe. Kto nie będzie już miał ulgi na bilety PKP? Niestety, znikają dość wysokie ulgi kolejowe dla honorowych dawców krwi. Ulga na bilety kolejowe dla krwiodawców obowiązywała od początku 2021 roku i została wprowadzona wraz z ustawą covidową. Zniżka wynosi 33 proc. Ze zniżki mogą jeszcze korzystać osoby, które od początku 2021 roku, choć trzykrotnie oddały krew i mogą to udowodnić za pomocą odpowiedniego zaświadczenia. - W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33 proc., mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 roku (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia) – czytamy na stronie PKP Intercity. Zatem wszystko wskazuje na to, że od początku przyszłego roku zniżka dla krwiodawców znika z oferty PKP na dobre.

