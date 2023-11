Ogromna promocja na bilety kolejowe! Black Friday na PKP Intercity

Inter Global Pass w ofercie PKP Intercity

Oferta Interrail to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie swobodę podróżowania. Zarówno jeśli chodzi o terminy podróży, ale także o destynacje. Bilet otwiera możliwość nielimitowanych podróży po takich krajach jak: Austria, Belgia, Luksemburg, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Bułgaria, Monako, Chorwacja, Portugalia, Czarnogóra, Rumunia, Czechy, Serbia, Dania, Słowacja, Finlandia, Słowenia, Francja, Szwecja, Grecja, Szwajcaria, Hiszpania, Turcja, Holandia, Węgry, Niemcy, Włochy, Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Litwa, Estonia, Łotwa. Z biletem Interrail można także łatwo przemieszczać się promami m.in. pomiędzy Włochami a Grecją i jej wyspami. Rejsy dla posiadaczy biletu Interrail są darmowe lub otrzymują oni atrakcyjne zniżki. Na bilet Interrail wybranym grupom przysługują zniżki, tj. młodzieży, seniorom czy rodzicom z dziećmi. W Polsce te bilety w ofercie regularnej można nabyć poprzez stronę internetową przewoźnika oraz w kasach PKP Intercity na 11 miesięcy przed pierwszym dniem jego ważności.

Promocja na Black Friday

W okresie między 16 a 28 listopada 203 miłośnicy międzynarodowych podróży pociągami mają szansę zakupić bilety na podróże jeszcze taniej ze specjalną zniżką 25 proc. Obowiązywać będzie ona na bilety Interrail Global Pass w wybranych wariantach. Są to np.:

* bilety typu flexi, co oznacza, że pasażer ma możliwość wyboru dni, w których będzie odbywać przejazdy w ramach określonego terminu ważności. W tym wariancie promocja obejmuje bilety na 10 i 15 wybranych dni w ciągu 2 miesięcy.

* bilety typu continuous, co oznacza, że nie potrzeba ograniczać się do przejazdów w określonych dniach. To bilet na nielimitowane podróże w określonym czasie.

Promocja obejmuje w tym wariancie bilety na 15 i 22 dni następujące po sobie (continuous) oraz pełne 1, 2 i 3 miesiące (continuous). Zniżka obowiązuje w 1 i 2 klasie. Pierwszy możliwy termin podróży w ramach promocji to 28 listopada br. Ostatnim możliwym dniem aktywacji będzie zaś 1 czerwca 2024 roku. Z kolei ostatni możliwy dzień podróży zależny jest od ważności danego biletu.

