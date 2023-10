Tysiące bezpłatnych na pociągi po Europie

W programie organizowanym przez Komisję Europejską udział mogą wziąć osiemnastoletni obywatele państw Unii Europejskiej, urodzeni między 1 stycznia i 31 grudnia 2005 r. Od 4 do 18 października do godz. 12 młodzi dorośli mogą ubiegać się o bezpłatne bilety kolejowe. W puli jest 36 tys. biletów. Liczba biletów, przyznawanych dla obywateli każdego kraju, jest ograniczona i proporcjonalna do liczby mieszkańców państwa względem UE. Bilet występuje w dwóch formach – wersji elastycznej, gdzie podróżujący dokonuje zmian na bieżąco oraz w opcji, zgodnie z którą należy wcześniej zaplanować podróż.

Operatorem programu jest Grupa Eurail, zrzeszająca 36 europejskich przewoźników kolejowych i promowych. W Polsce program biletów Interrail i Eurail wspierany i realizowany jest przez PKP Intercity. Bilety Interrail w ofercie regularnej dostępne są do kupienia na dworcach we wszystkich kasach PKP Intercity oraz na stronie internetowej.

Jak zdobyć darmowe bilety kolejowe?

Komisja Europejska uszereguje kandydatów według narodowości na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nich na pytania quizowe. Między 1 marca 2024 r. i 31 maja 2025 r. zwycięzcy będą mogli przez maksymalnie 30 dni bezpłatnie podróżować koleją po Europie. Uczestnikom z niepełnosprawnością lub problemami zdrowotnymi mogą towarzyszyć inni podróżni. Szczęśliwcy otrzymają także europejską kartę młodzieżową DiscoverEU, która uprawnia do zniżek na wstęp do obiektów turystycznych i sportowych oraz przy płaceniu za kursy i warsztaty, przejazdy transportem lokalnym, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.

