Od 1 grudnia 2025 r. system e-TOLL obejmie dodatkowe 645 km dróg, co zwiększy łączną długość płatnych tras do niemal 5900 km, a także wzrosną stawki opłat.

Nowe opłaty i podwyżki dotyczą pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (ciężarówki, autobusy, duże kampery), a także aut osobowych z przyczepą, jeśli łączna DMC przekracza 3,5 tony.

GITD będzie kontrolować opłaty nowoczesnymi radiowozami z automatycznym rozpoznawaniem tablic, a za brak opłaty grożą mandaty od 250 do 1500 zł.

Więcej płatnych dróg od grudnia

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało rozszerzenie systemu e-TOLL o kolejne 645 km dróg. Oznacza to, że od 1 grudnia 2025 roku opłatami objęte będą niemal 5900 km tras krajowych i ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA. Wraz z tymi zmianami wzrosną również stawki bazowe – rząd planuje ich podwyższenie, aby zwiększyć wpływy do budżetu państwa.

Według resortu, dotychczasowe opłaty nie wystarczają na utrzymanie i rozwój infrastruktury, a polskie stawki pozostają niższe niż w sąsiednich krajach Unii Europejskiej.Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2026 roku wpływy z myta wzrosną o 2,77 mld zł.

Kto zapłaci nowe opłaty drogowe

Nowe przepisy obejmą pojazdy o masie powyżej 3,5 tony – czyli głównie samochody ciężarowe, autobusy oraz większe kampery wymagające prawa jazdy kategorii C. Kierowcy aut osobowych i motocykli nadal nie zapłacą za przejazd drogami zarządzanymi przez GDDKiA.

Co istotne, obowiązek uiszczenia opłaty dotyczyć będzie również pojazdów osobowych ciągnących przyczepy, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekroczy 3,5 tony.

Kontrola pewna jak w banku

Kierowcy, którzy nie zapłacą, muszą liczyć się z tym, że zostaną szybko namierzeni. Inspekcja Transportu Drogowego (GITD) dysponuje flotą nowoczesnych radiowozów – także nieoznakowanych – wyposażonych w system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Urządzenia zamontowane w „kogutach” pozwalają na weryfikację uiszczenia opłaty w czasie rzeczywistym, zarówno w ruchu, jak i podczas postoju. Producent zapewnia skuteczność sprzętu na poziomie ponad 98 proc. Kamery identyfikują pojazdy także w nocy oraz przy prędkościach sięgających 250 km/h.

Mandaty z automatu – nawet 1500 zł kary

Brak opłaty, błędne dane w systemie lub przerwa w transmisji sygnału urządzenia pokładowego może skutkować mandatem od 250 do 1500 zł. Kary mogą zostać nałożone również za:

* zakryte tablice rejestracyjne lub ich niewłaściwe umiejscowienie,

* niesprawne urządzenie do naliczania opłat (ZSL, OBU lub aplikację mobilną),

* brak numeru referencyjnego urządzenia,

* przerwę w nadawaniu sygnału lokalizacyjnego dłuższą niż 15 minut.

Co ważne, w ciągu jednej doby może zostać nałożona tylko jedna kara za konkretne naruszenie.

Nowa mapa płatnych dróg

Rozszerzona lista obejmie m.in. odcinki autostrad A1, A2 i A4, a także liczne drogi ekspresowe – od S1 i S2, przez S3, S5, S7, po S19. W praktyce niemal cały główny szkielet komunikacyjny Polski stanie się płatny dla pojazdów cięższych niż 3,5 tony.

