To ostatni taki grudzień w handlu! Oto, co czeka Polaków 15 i 22 grudnia 2024 roku

Zaczynał na kasie, został członkiem zarządu

Rada Nadzorcza Dino Polska ogłosiła, że Marcin Jędraszak dołączy do zarządu spółki od 1 stycznia 2025 roku. Jędraszak, który ma 42 lata, jest związany z Dino od 2004 r., czyli praktycznie przez całe zawodowe życie. Przed podjęciem pracy w sieci ukończył naukę w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim na kierunku technik elektronik (specjalizacja automatyka).

- "Początkowo był zatrudniony na stanowisku magazynier/kasjer, następnie w latach 2005-2006 pełnił funkcję kierownika marketu Dino. Od 2007 r. do 2012 r. był kierownikiem w magazynie centralnym Dino. Pracował także w działach administracji, floty samochodowej i zakupów niehandlowych" — czytamy w komunikacie spółki.

Wielka kariera w Dino

W latach 2013–2018 Jędraszak pełnił funkcję kupca odpowiedzialnego za kilka kategorii produktowych. "W ramach swoich obowiązków współpracował z producentami żywności, wyszukiwał nowe produkty do oferty sklepów Dino oraz negocjował warunki handlowe z dostawcami". W 2018 roku został dyrektorem ds. sprzedaży, był odpowiedzialny za nadzór nad sprzedażą, marketingiem oraz aranżacją marketów. Jako członek kluczowych komitetów decyzyjnych aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii rozwoju grupy Dino. Od 2020 r. zarządzał już funkcjonowaniem sieci marketów Dino.

Dino rośnie w siłę

Dino ma coraz lepsze wyniki finansowe - pisze money.pl. Spółka w 2024 roku osiągnęła zarówno większy zysk netto, jak i przychody niż w ubiegłym roku. Jeśli porównamy trzy kwartały 2024 oraz 2023 r., to wzrost wyniósł 13,5 proc. Za sam trzeci kwartał 2024 r., EBIT wyniósł 567,8 mln zł wobec 558,5 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA grupy wyniósł 673,4 mln zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rok do roku. Przychody grupy wyniosły 7,607 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.