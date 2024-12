Rząd Tuska wprowadza nowy obowiązek dla pracowników! To będą sprawdzać

Medycyna pracy – resort zdrowia zapowiada rozszerzenie zakresu badań

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny w rozmowie z Radiem ZET zadeklarował, że pakiet badań medycyny pracy zostanie poszerzony o badania obowiązkowe, takie jak lipidogram, poziom cukru i określenie wskaźnika BMI. Zmiany zaczną obowiązywać prawdopodobnie na początku 2025 r. jednak dokładny termin zależy również od kwestii technicznych tzn. zgrania ze sobą różnych systemów dotyczących medycyny pracy oraz Narodowego Funduszu zdrowia. Czym jest wspomniany przez ministra lipidogram?

- Lipidogram to badanie wykonywane na podstawie próbki krwi pozwalające na ocenę następujących parametrów: cholesterolu całkowitego (TC), frakcji lipoprotein wysokiej gęstości (HDL), frakcji lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz triglicerydów (…) Dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu bardzo ważne jest, aby wszystkie elementy gospodarki lipidowej pozostawały w normie - podaje strona medicover.pl.

Czym jest konsultacja lekarza medycyny pracy?

- Specjalista z zakresu medycyny pracy wykonuje badanie pacjenta, podczas którego określa czy jest on zdolny do wykonywania określonych obowiązków zawodowych, charakterystycznych dla danego stanowiska pracy (…) Charakterystyczną cechą medycyny pracy jest to, że specjaliści posiadają rozległą wiedzę, łączącą w sobie zagadnienia z wielu innych dyscyplin medycznych. Tak duża wiedza jest podstawą do weryfikacji możliwości zdrowotnych w kontekście podejmowania pracy (…) Konsultacje u lekarza medycyny pracy, to kompleksowe badanie pacjenta, prowadzone w oparciu o skierowanie od pracodawcy, w którym oznaczone są informacje, jak stanowisko pracy czy specyficzne wymagania – podaje strona medicover.pl.