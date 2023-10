Nowe wakacje kredytowe 2024. Minister Buda zapowiada

Kto może skorzystać z nowych wakacji kredytowych?

"Stopy procentowe nadal są wyższe, najczęściej dwa razy wyższe niż w chwili zawarcia kredytu. W związku z tym kontynuowanie wakacji kredytowych dla około 1 mln kredytobiorców jest koniecznością" – powiedział podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Buda.

Dodał, że rząd proponuje, aby osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy do kwoty 400 tys. zł, mogły skorzystać z wakacji bez żadnych warunków przez jeden miesiąc w kwartale, a więc cztery razy w 2024 roku. Z kolei osoby, których kredyt w chwili zaciągania miał wartość między 400 a 800 tys., będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli rata kredytu przekracza 50 proc. dochodów gospodarstwa domowego.

"Powyżej 800 tys. zł ograniczamy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych" – podkreślił szef resortu rozwoju i technologii. "W praktyce będzie tak, że ponad milion kredytobiorców, a więc taka sama grupa jak poprzednio, skorzysta z wakacji kredytowych. Ponad 90 proc. kredytów to kredyty o wartości poniżej 400 tys. zł, więc absolutna większość z tego skorzysta. Grupa 400 tys. zł – 800 tys. zł, to kilkadziesiąt tysięcy osób powyżej 800 tys. – to też kilkadziesiąt tysięcy osób" – dodał.

Jak ocenił, grupa powyżej 1 mln osób będzie mogła skorzystać z wakacji kredytowych i zaapelował do nowego Sejmu i rządu, aby poparli ten projekt. Przypomniał, że w ramach wakacji będzie można zawiesić spłatę jednej raty kredytu w kwartale.

"Założyliśmy w projekcie, że on będzie obowiązywał i że już w styczniu będzie można korzystać z wakacji kredytowych. Wiemy, że wiele osób na to czeka, że ostatni miesiąc, w którym skorzystali z wakacji - to październik i że kolejny byłby styczeń. Myślę, że z punktu widzenia kredytobiorców i systemu bankowego jest to optymalne rozwiązanie" – stwierdził Waldemar Buda.

Dodał, że osoby, które nie będą mogły skorzystać z wakacji, mają do dyspozycji Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, w ramach którego kredytobiorcy w kłopotach mogą liczyć na opłacanie rat przez 36 miesięcy.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w informacji prasowej, dotychczas obowiązujące wakacje kredytowe objęły 1,09 mln kredytów mieszkaniowych. Kredyty objęte wakacjami stanowiły 57 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68 proc. wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych. Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi, to 19,1 mld zł – 129 proc. łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do 30 czerwca 2023 r.

