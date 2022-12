Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Większy podatek dochodowy przez zaległe świadczenia? RPO: To czerpanie dodatkowych korzyści

Takie podejście negatywnie ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich, który uznał, że "gdyby świadczenia były wypłacane regularnie i rozliczane na bieżąco na podstawie obowiązujących w danym momencie przepisów, to nie dochodziłoby do przekroczenia progu podatkowego."- informuje Money.pl. Portal dodaje, że w ocenie RPO jest to czerpanie dodatkowych korzyści majątkowych przez państwo, "bo zwracane są należne świadczenia, które obywatelowi nie zostały wypłacone terminowo".

Według danych "DGP" po wygranych w sądzie sprawach wypłacono już 287 mln zł świadczeń. Średnia kwota na osobę to 130 tys. zł. Wiceminister finansów Artur Soboń zaznaczył, że jakiekolwiek zmiany miałyby doprowadzić do większych komplikacji przy podatkowym rozliczaniu.

Pieniądze to nie wszystko Ireneusz Dąbrowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.