Oddali mieszkanie za ponad 1000 zł miesięcznie. Czy to się opłaca?

Dożywotnia renta za mieszkanie

Mechanizm odwróconej hipoteki opiera się na przeniesieniu prawa do nieruchomości na spółkę, która zobowiązuje się do wypłacania dożywotniej renty, pozostawiając seniorowi możliwość korzystania z mieszkania, ale rezygnując z własności. Choć odwrócona hipoteka nie ma osobnych regulacji prawnych, branża opracowała zbiór dobrych praktyk, a umowy zawierane są z uwzględnieniem mechanizmów zabezpieczających interesy sprzedającego. To oparte na przepisach kodeksu cywilnego, kpc i ustawy o księgach wieczystych.

Kto korzysta z odwróconej hipoteki?

Według danych zebranych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w 2023 roku zawarto około 16 tysięcy umów renty dożywotniej pomiędzy osobami fizycznymi, co stanowi znaczną część rynku "mieszkanie za przelew". Fundusze hipoteczne zarządzające w ramach ZPF miały na koniec 2023 roku łącznie 385 takich umów, przy symbolicznym rocznym wzroście liczby kontraktów. Średni wiek osób korzystających z odwróconej hipoteki wyniósł 76,6 lat, przy stabilnym średnim metrażu nieruchomości sprzedawanych przez klientów funduszy. Wartość tych nieruchomości wzrosła o 5,4% w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając średnio 411,6 tys. zł na koniec 2023 roku. Łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne wyniosła 158,5 mln zł na koniec 2023 roku, z 6,2% wzrostem w porównaniu z rokiem poprzednim.

Czy to się opłaca?

W minionym roku seniorzy otrzymali łącznie 4,8 mln zł renty, a od początku działalności fundusze wypłaciły klientom 34,3 mln zł. Świadczenia są dostosowywane indywidualnie, z uwzględnieniem wartości nieruchomości, wieku i płci klienta oraz inflacji konsumenckiej GUS (CPI). Należy pamiętać, że odwrócona hipoteka to rodzaj zakładu – im dłużej senior żyje, tym więcej odzyska zainwestowanej wartości nieruchomości w postaci comiesięcznych wypłat. Jednakże, nie ma udziału w potencjalnym wzroście wartości nieruchomości w trakcie trwania umowy.

Mija 10 lat od uchwalenia ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który mógłby pełnić podobną rolę. Jednak żaden z banków nie wprowadził produktu skierowanego do seniorów. Oprócz ofert funduszy hipotecznych, seniorzy mogą zwrócić się do prywatnych firm oferujących umowy renty dożywotniej lub rozważyć inne opcje finansowe, niekoniecznie gwarantujące dożywotnie wypłaty. Trend demograficzny oraz zmniejszające się świadczenia emerytalne mogą prowadzić do wzrostu zainteresowania tym rodzajem usług finansowych.

