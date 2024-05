ZUS wypłaca 1300 zł za bycie aktywnym zawodowo! Kto może skorzystać?

Renta szkoleniowa, za przebranżowienie

Renta szkoleniowa to świadczenie z ZUS przeznaczone dla osób, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, ale chcą pozostać zawodowo i w związku z tym planują zmianę branży. Świadczenie jest przyznawane na czas trwania przekwalifikowania, w celu utrzymania. Dlatego przez czas otrzymywania renty szkoleniowej nie można podjąć pracy, inaczej zostanie wstrzymane.

Aby zyskać prawo do renty szkoleniowej, potrzeba potwierdzenia od lekarza orzecznika lub komisji ZUS. Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy płatnik składek będzie w stanie przy swoim stanie zdrowia wykonywać inny zawód. Co więcej, ZUS może nawet opłacić przeszkolenie do nowego zawodu.

Gdy ZUS wyda decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, świadczeniobiorca zostanie skierowany do powiatowego urzędu pracy. Tam będzie skierowany na kurs, który pozwoli mu przekwalifikowanie. ZUS wypłaca świadczenie przez 6 miesięcy, ale na wniosek starosty może być wydłużone do 36 miesięcy.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, ponadto nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Tym samy od marca 2024 roku ZUS wypłaca świadczeniobiorcom 1335,72 zł brutto.

W przypadku, gdy niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy nastąpiła w ramach wypadku w pracy, czy chorobowe zawodowej, świadczenie jest wypłacane z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. wymiaru renty, czyli 1780,96 zł.

Aby otrzymać rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek musi wpłynąć przed terminem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.