Odprawa emerytalna: finansowe pożegnanie z pracą. Komu przysługuje i ile wynosi?

Agnieszka Grotek
2025-11-09 9:58

Decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę to często długo wyczekiwany moment. Niezależnie od tego, czy była to decyzja przemyślana, czy wymuszona okolicznościami, po latach pracy należy się coś więcej niż tylko pożegnalny uścisk dłoni. Na szczęście, przepisy prawa pracy przewidują finansowe pożegnanie – odprawę emerytalną. Ale czy każdy ją dostanie? I w jakiej wysokości?

Kobieta z siwymi włosami, ubrana w białą koszulę, siedzi przy stole z laptopem i trzyma kartę płatniczą, co symbolizuje zarządzanie finansami i korzystanie z nowoczesnych technologii po przejściu na emeryturę. O odprawie emerytalnej przeczytasz na Super Biznes.

  • Minimalna odprawa emerytalna to jednomiesięczne wynagrodzenie, ale wiele firm oferuje wyższe kwoty, np. wielokrotność pensji, zwłaszcza w sektorze publicznym i w ramach układów zbiorowych.
  • Wysokość odprawy oblicza się na podstawie średniego wynagrodzenia z 3 ostatnich miesięcy, wliczając premie i dodatki, co odzwierciedla realne zarobki pracownika.
  • Najwyższe odprawy, sięgające nawet sześciu pensji, przysługują samorządowcom i nauczycielom z długim stażem pracy.
  • Odprawa przysługuje tylko raz i tylko po faktycznym zakończeniu zatrudnienia, a zazwyczaj wypłacana jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Kodeks pracy jasno określa minimalną wysokość odprawy emerytalnej. Jest to równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. To minimalna kwota, którą gwarantuje prawo każdemu zatrudnionemu, który odchodzi na emeryturę. Jednak w wielu firmach i instytucjach obowiązują korzystniejsze zasady, które znacząco podnoszą tę kwotę.

W firmach, w których obowiązują układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania, odprawa emerytalna może być wielokrotnością miesięcznej pensji. Takie rozwiązania są popularne nie tylko w sektorze publicznym, ale również w niektórych prywatnych przedsiębiorstwach, które w ten sposób chcą uhonorować wieloletnią lojalność i zaangażowanie swoich pracowników. Warto więc sprawdzić, czy w Twojej firmie obowiązują tego typu regulacje.

Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej? 

Podstawą do obliczenia wysokości odprawy emerytalnej jest średnie miesięczne wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy przed zakończeniem pracy. Co ważne, do tej kwoty wlicza się nie tylko podstawowa pensja, ale również wszystkie inne składniki wynagrodzenia, takie jak premie, nagrody, dodatki, a nawet wynagrodzenie za nadgodziny, jeśli takie występowały. Dzięki temu, wysokość odprawy emerytalnej odzwierciedla realne zarobki pracownika, a nie tylko jego podstawową stawkę z umowy o pracę.

Kto może liczyć na najwyższą odprawę emerytalną?

Najbardziej uprzywilejowani pod względem wysokości odprawy emerytalnej są pracownicy sektora publicznego, a zwłaszcza samorządowcy. Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje gradację wysokości odprawy w zależności od stażu pracy:

  • Po 10 latach zatrudnienia – odprawa w wysokości dwóch pensji.
  • Po 15 latach zatrudnienia – odprawa w wysokości trzech pensji.
  • Po 20 latach zatrudnienia – odprawa w wysokości nawet sześciu miesięcznych wynagrodzeń.

Podobne przywileje mają nauczyciele. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, wysokość odprawy emerytalnej zależy od długości stażu pracy. Jeśli nauczyciel przepracował co najmniej 20 lat, może liczyć na świadczenie w wysokości dwóch lub trzech miesięcznych wynagrodzeń.

Kiedy odprawa emerytalna nie przysługuje? 

Niestety, nie każdemu emerytowi przysługuje dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci odprawy emerytalnej. Przede wszystkim, odprawa emerytalna przysługuje tylko raz. Oznacza to, że jeśli pracownik otrzymał już odprawę emerytalną od poprzedniego pracodawcy, to drugi raz świadczenie to mu nie przysługuje.

Ponadto, odprawa emerytalna nie przysługuje osobie, która nabyła uprawnienia emerytalne, ale nadal kontynuuje pracę zawodową i nie rozwiązała stosunku pracy. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest wystarczające do otrzymania odprawy – kluczowe jest faktyczne zakończenie zatrudnienia.

Czy trzeba składać wniosek o odprawę emerytalną?

W większości przypadków nie ma konieczności składania specjalnego wniosku o wypłatę odprawy emerytalnej. Odprawa emerytalna jest zazwyczaj wypłacana automatycznie wraz z ostatnim wynagrodzeniem lub w dniu rozwiązania umowy o pracę. Niemniej jednak, warto upewnić się w dziale kadr, czy w firmie obowiązuje wewnętrzny regulamin, który wymaga pisemnego potwierdzenia przejścia na emeryturę. W takim przypadku, należy dopełnić wszelkich formalności, aby uniknąć problemów z wypłatą świadczenia.

