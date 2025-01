Odżył import aut w Polsce. W 2025 roku sprowadzimy ok. miliona samochodów

Paraliż szpitali i przychodni w Polsce! To nam grozi przez zwłokę rządu Tuska

Jak podaje "Rz" opierając się na danych z Instytutu Samar, z 968 tys. aut, 880 tys. pochodziło z prywatnego importu, co było wzrostem o jedną piątą względem 2023 roku. Średnia wieku aut wynosiła 12 lat, a według prognoz Samar, oferta na rynku wtórnym w 2025 roku powinna wzrosnąć, zakłada się wzrost importu o 4 proc. co miałoby się przełożyć na ok. 1 mln aut używanych.

- Byłby to z jednej strony efekt większej podaży samochodów z drugiej ręki za granicą, gdyż zwiększenie produkcji aut po okresie wyhamowania jej przez pandemię zachęciło klientów w Europie Zachodniej do wymiany pojazdów, z drugiej – skutek elektryfikacji, skłaniającej posiadaczy samochodów spalinowych do wymiany na elektryczne. Dodatkowo koniunkturę na rynku wtórnym ma napędzać wzrost cen samochodów nowych – za sprawą regulacji CAFE i obowiązku montowania dodatkowych elementów bezpieczeństwa - napisano w "Rz".

Jakie auta sprowadzają Polacy?

Wśród 880 tys. sprowadzonych aut 5,5 tys. stanowiły auta elektryczne, co jak podaje Samar, jest wzrostem o 40,3 proc. względem 2023 roku. Najczęściej sprowadzaną marką jest Volkswagen (od wielu lat najczęściej sprowadzana marka), a wśród aut dostawczych Renault. Najpopularniejsze modele to Opel Astra, Volkswagen Golf, oraz Audi A4, a najpopularniejszym dostawczakiem był Renault Master.

Z jakich krajów Polacy sprowadzali najwięcej aut? Poniżej prezentujemy listę najpopularniejszych kierunków przygotowaną przez SAMAR: (w nawiasach podany jest wzrost importu)

Niemcy – 503 368 szt. (19,2% r/r) Francja – 100 158 szt. (7,4%) Belgia – 69 794 szt. (22,8%) Stany Zjednoczone – 68 193 szt. (48,0%) Holandia – 48 068 szt. (12%) Włochy – 32 214 szt. (42,2%) Dania – 26 256 szt. (30,6%) Szwecja – 24 056 szt. (-3,8%) Austria – 22 889 szt. (14,2%) Szwajcaria – 21 672 szt. (14,1%)

Kraje poza top 10 nie przekroczyły liczby 10 tys. sprowadzonych aut, np. 11. miejsce zajęła Kanada z ok. 7 tys. sprowadzonych aut, a 12. Czechy z ok. 6100 sprowadzonych aut.