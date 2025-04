Spis treści

Im większa różnorodność biologiczna, tym lepiej! Im bardziej zróżnicowane gatunki drzew, krzewów i bylin, tym więcej przyciągną zwierząt i pięknych owadów. My natomiast będziemy mogli cieszyć się pięknym widokiem, oddychać czystym powietrzem i znaleźć ukojenie w otaczającej nas przyrodzie.

W walce ze zmianami klimatu

Szczególnie mieszkańcy miast poszukują wytchnienia w przyrodzie. To dlatego najchętniej spędzają wolny czas nad wodą, w parku, ogrodzie botanicznym, w lesie. Przyroda daje schronienie do zgiełku miasta, wycisza, odpręża, redukuje stres i cieszy oko. Przytłaczająca „betonoza” stopniowo ustępuje miejsca terenom zielonym. Po części stoi za tym zjawisko „miejskiej wyspy ciepła”, czyli występowanie wyższej temperatury w miastach niż poza nimi, a także postępujące zmiany klimatu. W wyniku globalnego ocieplenia obserwuje się niekorzystne zjawiska, takie jak m.in. pustynnienie obszarów, malejącą ilość opadów lub ulewy powodujące podtopienia i erozję gleby. Wskutek degradacji gleb woda opadowa spływa z powierzchni ziemi tak szybko, że nie jest w stanie zasilić korzeni roślin. Z kolei spływając z pól, zabiera ze sobą nawozy stosowane przez rolników do pobliskich rzek i jezior, zanieczyszczając je i powodując zakwity wód. Aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom, coraz częściej projektowane są ogrody ekologiczne, które przybierają różne formy. To mogą być łąki kwietne, ogrody żwirowe, leśne czy wodne.

Wykorzystaj naturalne cechy siedliska

Projektując ogród ekologiczny, należy uwzględnić naturalne siedlisko jego występowania. Jeśli np. w pobliżu naszego domu rośnie łąka, zaplanujmy łąkę kwietną. Jeśli w pobliżu jest oczko wodne, warto pomyśleć o roślinach wodnych. Mieszkając blisko lasu, warto utworzyć go w charakterze leśnym. Lepiej zrezygnować z trawnika, gdyż wymaga częstego koszenia (energia, spaliny), nawożenia (substancje chemiczne) i częstego podlewania (duże zasoby wody). Znacznie bardziej ekologicznie jest utworzyć łąkę kwietną, która nie tylko ogranicza zużycie wody, ale też wymaga rzadszego koszenia, ok. dwa razy w roku. Warto zbierać wodę deszczową i nią podlewać ogród. Z kolei przydomowy kompostownik to świetny sposób na dostarczenie roślinom naturalnego nawozu i zatrzymania wody w glebie oraz redukowanie ilości wywożonych odpadów. Warto mieć w ogrodzie drzewa i krzewy, które dają cień i owocują. Rośliny miododajne przyciągną owady zapylające, w tym motyle. W ekologicznym ogrodzie jest też miejsce dla ptaków i pszczół, warto przygotować dla nich budki lęgowe oraz domki dla owadów. Aby ochronić glebę przed erozją i utratą wody, warto ją ściółkować np. korą czy zrębkami drewna.

Zalety ogrodu ekologicznego

Przydomowy ogród ekologiczny może stać się domem dla wielu gatunków owadów, małych ssaków, ptaków, płazów i gadów. Przyjemnie jest obserwować kolorowe motyle, słuchać śpiewu ptaków czy obserwować wygrzewające się na kamieniach jaszczurki. To może być także dobry początek edukacji ekologicznej dzieci, które mogą na co dzień obserwować procesy zachodzące w przyrodzie. Unoszące się w powietrzu zapachy jabłek, róży czy stokrotek sprawią, że znacznie chętniej będziemy odpoczywać w takim ogrodzie. Stosowanie wyłącznie organicznych metod ochrony nie zanieczyszcza środowiska – nie szkodzi ani nam, ani żyjącej tu faunie i florze. Taka przestrzeń może służyć zarówno przyrodzie, jak i człowiekowi. Duża różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt powoduje, że więcej jest w nich pożytecznych owadów i roślin, które wspomagają w naturalny sposób walkę ze szkodnikami i chorobami. Stały kontakt z naturą, pielęgnowanie roślin, tworzenie nowych nasadzeń i własne zbiory mogą dać wiele satysfakcji i stać się sposobem na spędzanie wolnego czasu. Przebywanie w ekologicznym ogrodzie jest zdrowe, wdychamy świeże powietrze, odprężamy się, minimalizujemy stres. Łącząc to z ruchem, np. uprawiając w ogrodzie jogę albo rośliny, możemy czerpać korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu.