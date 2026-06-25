Ogromna Matka Boska wyrasta pod Toruniem. Będzie wyższa od Chrystusa z Rio

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-06-25 9:38

Pomnik Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu osiągnie 55,6 metra wysokości, stając się jednym z największych obiektów sakralnych w Europie - pisze serwis finanse.wp.pl. Inwestycja finansowana przez Romana Karkosika ma zostać ukończona w sierpniu 2026 roku i przyciąga już duże zainteresowanie.

  • W Konotopiu powstaje monumentalny pomnik Matki Boskiej Bolesnej o wysokości 55,6 metra, przewyższający słynny posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro.
  • Monument ma stać się nowym, ważnym centrum pielgrzymkowym i jedną z największych atrakcji turystycznych Kujaw i Pomorza.
  • Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma zostać ukończona w sierpniu 2026 roku.
  • W podstawie obiektu, zbudowanego ze specjalistycznego betonu, znajdzie się również taras widokowy.

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu będzie miał 55 metrów

W miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim trwa budowa monumentalnej figury Matki Boskiej Bolesnej. Inwestycja rozpoczęła się w 2025 roku, a zakończenie prac zaplanowano na sierpień 2026 roku. Fundatorem przedsięwzięcia jest miliarder Roman Karkosik.

Sama figura będzie mierzyć ponad 40 metrów, natomiast całość wraz z 15-metrowym postumentem w formie korony osiągnie 55,6 metra. W podstawie obiektu powstanie również taras widokowy. Oznacza to, że monument będzie wyższy od pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, którego wysokość wraz z cokołem wynosi 38,5 metra.

Pomnik Matki Boskiej ma być miejscem pielgrzymek

Nowy obiekt powstaje w pobliżu sanktuarium i ma pełnić nie tylko funkcję architektoniczną. Według założeń inwestorów stanie się przestrzenią modlitwy, kontemplacji oraz spotkań wiernych. Jednocześnie ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną regionu i stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Kujaw i Pomorza. Do budowy wykorzystano około 2500 metrów sześciennych dekoracyjnego betonu Artevia Kolor, dostarczonego przez Holcim Polska.

"Realizacje o takiej skali wymagają nie tylko odpowiednich materiałów, ale przede wszystkim doświadczenia i precyzji na każdym etapie. Dostarczając Artevia Kolor, zapewniamy rozwiązanie, które łączy trwałość konstrukcji z wysoką jakością wykończenia, odpowiadającą randze tego projektu. Cieszymy się, że nasze rozwiązania mogą współtworzyć tego typu obiekty, które mają znaczenie nie tylko architektoniczne, ale także duchowe i społeczne" – podkreślił Daniel Cekała, dyrektor generalny w linii Betonu i Prefabrykacji, Holcim Polska, cytowany przez wp.pl.

Matka Boska Bolesna stanie się nowym symbolem regionu

Po zakończeniu budowy monumentalna figura ma szansę znaleźć się w gronie najbardziej charakterystycznych obiektów sakralnych w Polsce. Inwestorzy liczą, że Pomnik Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu stanie się ważnym celem pielgrzymek oraz jedną z największych atrakcji turystycznych regionu, przyciągając zarówno wiernych, jak i odwiedzających z kraju oraz z zagranicy.

Budowa monumentalnego pomnika Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu, z częścią konstrukcji otoczoną rusztowaniami i żurawiem, oraz zbliżenie na ukończoną figurę na tle nieba. O inwestycji i jej znaczeniu przeczytasz na Super Biznes.
Galeria zdjęć 14
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]

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POMNIKI
ROMAN KARKOSIK