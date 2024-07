Ogromna podwyżka akcyzy na papierosy! Palacze się załamią

Globalna awaria to nie cyberatak. "Naprawa może potrwać do kilku dni"

Ministerstwo Finansów ma analizy, z których wynika, że papierosy i alkohol mocny są w Polsce najtańsze w całej Europie. Rząd chciałby to zmienić - zapowiedziała Izabela Leszczyna, szefowa resortu zdrowia. Plan zakłada edukację zdrowotną, ograniczenie miejsc, gdzie można kupić alkohol m.in. zakaz nocnej sprzedaży ( od godz. 22 do 6 rano) na stacjach benzynowych. Ale najważniejsza jest podwyżka akcyzy. Jak podaje serwis infor.pl – resort finansów planuje zmiany w stawkach akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe, natomiast akcyza na alkohol ma wzrastać według dotychczasowych zasad. Zgodnie z tzw. mapą drogową, która została przyjęta w 2022 roku, stawki akcyzy na alkohol miały rosnąć w latach 2023-2027 o 5 proc. co rok, a na papierosy o 10 proc. rok do roku.

Ogromny wzrost akcyzy na papierosy

Jak powiedział główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, Ministerstwo Finansów, chce zwiększyć stawki akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe. Podwyżka akcyzy będzie 7 razy wyższa, niż planowano. Oto proponowane stawki:

* papierosy – 25 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

* tytoń do palenia – 38 proc. w 2025 roku, 30 proc. w 2026 roku i 22 proc. w 2027 roku;

* wyroby nowatorskie – 50 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

* e-papierosy – 75 proc. w 2025 roku, 50 proc. w 2026 roku i 25 proc. w 2027 roku.

Co to jest akcyza?

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim, dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Znakami akcyzy muszą być oznaczone napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie. Od 1 stycznia 2024 r. stawki akcyzy wynoszą w przypadku:

* alkoholu etylowego - 7.610,00 zł/hl 100 proc. vol.,

* piwa – 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

* wina - 211,00 zł/hl gotowego wyrobu,

* papierosów - 276,00 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej.