Rynek kapitałowy

Ogromny wzrost ceny akcji Elektrociepłowni Będzin. Premier żąda wyjaśnień

W związku z wątpliwościami ws. akcji EC Będzin zwróciłem się z prośbą do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków - przekazał w czwartek (22.06) premier Mateusz Morawiecki. W ciągu ostatnich dni kurs akcji giełdowej Elektrociepłowni Będzin wzrósł 10-krotnie. Walory firmy podrożały z okolic 7 zł do ponad 70 zł.