Olbrzymia nadwyżka w budżecie państwa! Rząd Morawieckiego ujawnia dane. Jak to możliwe?

Budżet państwa 2022

Resort finansów poinformował, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: dochody: 425,9 mld zł (86,6 %), wydatki 398,7 mld zł (76,4 %), nadwyżka: 27,2 mld zł. W okresie styczeń – październik 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2021 r. o ok. 39,1 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 7,1% r/r (tj. ok. 12,7 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 3,3% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 41,2% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 8,0% r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 17,4% r/r (tj. ok.0,8 mld zł ).

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosło 398,7 mld zł, tj. 76,4% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (353,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 44,9 mld zł, tj. 12,7%.

Co wpływa na stan budżetu państwa

W praktyce oznacza to dość dobre wykonanie budżetu. Jak to możliwe w tak trudnym pod względem ekonomicznym i geopolitycznym okresie? Ministerstwo Finansów tłumaczy w komunikacie, że wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 5,5 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7% waloryzacji świadczeń.

Większe wykonanie odnotowano także w ramach środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 3,4 mld zł) zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym zapłaty składki oraz szacowanej wysokości wpłaty z tytułu ceł płatnych do UE, a także w zakresie obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 1,4 mld zł).

Szacunkowe wykonanie #budżet.u państwa w okresie styczeń - październik 2022 r.:✅dochody 425,9 mld zł✅wydatki 398,7 mld zł✅nadwyżka 27,2 mld złSzczegółowe informacje w komunikacie ⬇️https://t.co/lh0UPaeHDn pic.twitter.com/HRFjjCUwkJ— Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) November 24, 2022

Sonda Czy masz już dość rządu Mateusza Morawieckiego? Tak Nie Wszystko mi jedno