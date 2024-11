Oliwa z oliwek? Nie zawsze! Szokujące odkrycia o fałszowaniu żywności premium

Spis treści

Szokujące ustalenia śledczych! EUROPOL informuje, że 22 000 ton żywności i 850 000 litrów napojów zostało skonfiskowanych podczas międzynarodowej operacji OPSON XIII, przeprowadzonej między grudniem 2023 a marcem 2024. Wartość przejętych produktów to zawrotne 91 milionów euro! Skala procederu jest przerażająca - w całej Europie zlikwidowano 11 sieci przestępczych, a 278 osób stanęło przed sądem.

Szczególnie w okresie przedświątecznym służby ostrzegają przed masowym fałszowaniem produktów spożywczych. Bądź czujny podczas świątecznych sprawunków!

Przeterminowana żywność trafia na nasze stoły

Najbardziej przerażający proceder? Przestępcy wykupują przeterminowaną żywność od firm utylizacyjnych, zmieniają daty ważności i... sprzedają ją niczego nieświadomym konsumentom! Śledczy odkryli, że oszuści infiltrują firmy zajmujące się utylizacją odpadów, by zdobyć masę przeterminowanej żywności. Sposób działania jest prosty, ale niezwykle niebezpieczny - wymazują stare daty ważności, drukują i naklejają nowe etykiety, a następnie wprowadzają produkty z powrotem do łańcucha dostaw.

"To tylko wierzchołek góry lodowej" - alarmują eksperci. "Przestępcy działają na wielką skalę, wykorzystując zarówno tradycyjne kanały dystrybucji, jak i platformy e-commerce. Konsumenci są praktycznie bezbronni wobec tak wyrafinowanych metod oszustwa."

Luksusowe produkty na celowniku fałszerzy

Szczególnie narażone są produkty premium, jak oliwa z oliwek czy markowe wina. W samej Hiszpanii wykryto skandaliczny proceder - firma w La Rioja sprzedawała tuńczyka znacznie gorszej jakości niż deklarowana, a zwykły olej słonecznikowy był sprzedawany jako ekskluzywna oliwa z oliwek! Guardia Civil przejęła tam aż 120 000 puszek sfałszowanego tuńczyka i 45 000 litrów oleju.

W Walencji sytuacja była równie dramatyczna - lokalna firma produkująca kiszonki dodawała do swoich wyrobów nielegalne barwniki i konserwanty. Funkcjonariusze skonfiskowali 80 ton produktów, z których większość była już gotowa do sprzedaży!

Włoska mafia żywnościowa

We Włoszech sytuacja jest jeszcze bardziej alarmująca. Policja przechwyciła 42 tony sfałszowanego oleju, sprzedawanego jako włoska oliwa extra vergine. Przestępcy nie przebierają w środkach - używają nawet chlorofilu do fałszowania produktów! Dodają go, by nadać tanim olejom intensywnie zieloną barwę charakterystyczną dla wysokogatunkowej oliwy z pierwszego tłoczenia. To perfidny sposób na oszukanie konsumentów - kolor ma sugerować najwyższą jakość produktu. W trakcie nalotów na magazyny znaleziono 71 ton podejrzanych substancji oleistych oraz 623 litry chlorofilu używanego do fałszowania. Łączna wartość skonfiskowanego mienia to prawie milion euro!

Równie szokujące odkrycia dotyczą win z chronioną nazwą pochodzenia (PDO). Włoscy Carabinieri rozbili siatkę przestępczą, która fałszowała elektroniczne rejestry piwnic organu certyfikującego jakość wina. Dzięki temu mogli błędnie etykietować zwykłe wina jako certyfikowane DOC. Skonfiskowano około 60 000 litrów podrobionego trunku.

Luksusowe wina za miliony euro

Najbardziej zuchwałe oszustwo wykryto we współpracy służb francuskich, włoskich i szwajcarskich. Międzynarodowa grupa przestępcza podrabiała ekskluzywne francuskie wina, sprzedając pojedyncze butelki nawet za 15 000 euro! Fałszywe trunki były produkowane we Włoszech, a następnie eksportowane na cały świat przez nieświadomych oszustwa handlarzy win. Operacja zakończyła się sześcioma aresztowaniami i konfiskatą mienia wartego 1,4 miliona euro.

Jak się chronić przed fałszywą żywnością? Eksperci radzą:

Kupuj wyłącznie w sprawdzonych, autoryzowanych źródłach

Dokładnie sprawdzaj etykiety, zwracając uwagę na niestaranne wykonanie czy błędy w druku

Weryfikuj daty ważności - czy nie wyglądają na przerabiane lub naddrukowane

Unikaj podejrzanie tanich produktów premium - prawdziwa markowa żywność ma swoją cenę

Zwracaj uwagę na nietypowy smak, zapach czy konsystencję produktów

Zachowuj paragony - mogą być potrzebne w przypadku reklamacji

Sprawdzaj certyfikaty i oznaczenia jakości

UWAGA: W okresie przedświątecznym, gdy robimy większe zakupy spożywcze, szczególnie ważna jest ostrożność i dokładne sprawdzanie produktów. Służby ostrzegają przed nasileniem działalności oszustów wykorzystujących zwiększony popyt na artykuły premium!

Pamiętaj - zbyt niska cena markowego produktu powinna wzbudzić Twoją czujność. Nie ryzykuj zdrowia swojego i swoich bliskich dla pozornych oszczędności. Lepiej zapłacić więcej za autentyczny produkt, niż narażać się na konsumpcję przeterminowanej lub sfałszowanej żywności.

Działania służb europejskich

W ramach operacji OPSON XIII przeprowadzono:

5 821 kontroli i inspekcji

Wydano 104 nakazy aresztowania

Wykonano 184 nakazy przeszukania

Skonfiskowano towary warte ponad 91 milionów euro

To pokazuje skalę problemu, z jakim mierzą się europejskie służby. Walka z przestępczością żywnościową trwa, a konsumenci muszą zachować szczególną czujność.