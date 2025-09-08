Oni zastąpią Banasia w fotelu prezesa NIK! Szykuje się burza w Sejmie

2025-09-08 12:20

W poniedziałek w Sejmie odbędzie się publiczne przesłuchanie kandydatów na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. O fotel po Marianie Banasiu powalczą Mariusz Haładyj i Tadeusz Dziuba. Debata z udziałem parlamentarzystów, ekspertów i organizacji społecznych zapowiada polityczną burzę.

  • Walka o NIK: Koniec kadencji Mariana Banasia w NIK wywołał rywalizację o stanowisko między Tadeuszem Dziubą (PiS) a Mariuszem Haładyjem.
  • Przesłuchanie kandydatów: Obaj przedstawią swoje wizje i odpowiedzą na pytania podczas publicznego przesłuchania, otwierając debatę o przyszłości NIK.
  •  Dziuba to doświadczony polityk PiS i były wiceprezes NIK, Haładyj – prawnik i szef Prokuratorii Generalnej.
  • Sejm zagłosuje 12 września; wymagana jest większość w Sejmie i zatwierdzenie przez Senat.

Koniec kadencji Banasia otworzył walkę o NIK

30 sierpnia zakończyła się sześcioletnia kadencja prezesa NIK Mariana Banasia. Zgodnie z procedurą parlament powinien wskazać jego następcę. Do rywalizacji stanęło dwóch kandydatów. Klub poselski PiS wysunął propozycję, by urząd objął Tadeusz Dziuba, były parlamentarzysta tej partii oraz były wiceprezes Izby. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia, po konsultacjach z rządem, zaproponował Mariusza Haładyja, obecnego prezesa Prokuratorii Generalnej.

Przesłuchanie kandydatów na prezesa NIK

Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, przesłuchanie odbędzie się pod patronatem marszałków Sejmu i Senatu – Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Kandydaci będą mieli okazję przedstawić swoją wizję kierowania Izbą, a także odpowiedzieć na pytania posłów, senatorów, ekspertów oraz przedstawicieli organizacji społecznych.

Kim jest Mariusz Haładyj?

Mariusz Haładyj ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie studiował prawo, prawo kanoniczne i administrację. Ma także dyplom Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa spółek. Przeszedł aplikację kontrolerską w NIK. W 2019 roku objął funkcję szefa Prokuratorii Generalnej, powołany przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej pełnił obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki (2012–2015) oraz w Ministerstwie Rozwoju (2015–2018).

Sylwetka Tadeusza Dziuby

Z kolei Tadeusz Dziuba to doświadczony polityk i samorządowiec. Zasiadał w Sejmie kontraktowym w latach 1989–1991, a później jako poseł PiS w VII i VIII kadencji. W latach 2005–2007 pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego. Od listopada 2019 roku do grudnia 2023 roku był wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm zdecyduje

Zgodnie z harmonogramem obrad, głosowanie nad wyborem nowego prezesa NIK  odbędzie się 12 września. Do objęcia stanowiska wymagana jest bezwzględna większość głosów w Sejmie, a następnie zatwierdzenie przez Senat. Jeśli izba wyższa w ciągu miesiąca nie podejmie uchwały, będzie to równoznaczne z akceptacją kandydata.

