Lipiec szczęśliwym miesiącem dla emerytów! Ekstra prawie 600 złotych z ZUS

Rząd Morawieckiego złamał prawo przy 800 plus? NIK alarmuje

800 plus

Tendencja wzrostowa waloryzacji emerytur w ostatnich latach

W ciągu ostatnich kilku lat wskaźnik waloryzacji zwyżkował w każdym roku:

Waloryzacja za rok 2020: 105,41%

Waloryzacja za rok 2021: 109,33%

Waloryzacja za rok 2022: 114,40%

Waloryzacja za rok 2023: 114,87%

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje dane o podwyżkach emerytur

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Do waloryzacji ZUS przyjął kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz wskaźniki: 114,87 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, a 109,91 proc. dla środków na subkoncie.

Dzięki waloryzacji osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopisano 66,9 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o 126,4 tys. zł. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość świadczeń przyszłych emerytów.

Osobie ubezpieczonej, która zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł kapitału, tegoroczna waloryzacja składek pozwoli obliczyć emeryturę wyższą nawet o ponad 250 zł (dla osoby w wieku 60 lat) lub ponad 300 zł (dla osoby w wieku 65 lat). Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tys. zł, tegoroczna waloryzacja może podwyższyć świadczenie o ok. 480–580 zł.

Lipiec lepszy na przejście na emeryturę od czerwca

Przejście na emeryturę w lipcu może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia, w porównaniu do przypadku przejścia na emeryturę miesiąc wcześniej. Powodem jest waloryzacja roczna. Jeśli ktoś może przejść na emeryturę w czerwcu, to powinien poczekać z tym do lipca, aby zwiększyć wysokość przelewów z ZUS.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.