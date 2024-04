Opłata za kasę samoobsługową. Wielka sieć już wprowadziła takie rozwiązanie

QUIZ PRL. Do czego służyły te kultowe przedmioty? 14/14 tylko dla znawców

Koniec darmowych kas samoobsługowych?

Kasy samoobsługowe są wielkim udogodnieniem dla klientów, coraz więcej osób wybiera taką opcję płacenia za zakupy. Ale właściciele sklepów narzekają na oszustwa dokonywane przy takiej kasie - klienci nie skanują wszystkich artykułów i w ten sposób nie płacą za całość zakupów. Z tego powodu niektóre sklepy należące do amerykańskiego giganta Walmart wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z kas samoobsługowych – pisze Business Insider. Ułatwiony dostęp do urządzeń mają dostawcy popularnej aplikacji Spark oraz klienci posiadający płatną subskrypcję Walmart+ , która kosztuje 98 dolarów rocznie. Eksperymenty z kasami prowadzi również sieć Target.

Rzecznik prasowy Walmart Joe Pennington podkreślił, że to nie jest decyzja centrali, a kierownicy sklepów mają swobodę w działaniu i ustalaniu, co działa najlepiej dla ich klientów i pracowników. Zapewnia przy tym, że firmie nie chodzi o nabijanie bazy subskrybentów, a jedynie usprawnienie zakupów, jak w przypadku kas "do 10 produktów".

Czy kasy samoobsługowe w Polsce będą płatne?

W Polsce na razie żadna z sieci supermarketów i dyskontów nie wprowadziła opłaty za korzystanie z tych urządzeń. Ze względu na rosnącą liczbę klientów, którzy wolą taki sposób płacenia za zakupy, kas samoobsługowych w Polsce jest coraz więcej. Biedronka w styczniu podała, że uruchomiła już 15 tys. kas samoobsługowych, które dostępne są w 87 proc. sklepów sieci. Lidl miał wprowadzić kasy samoobsługowe we wszystkich sklepach sieci do końca 2023 roku – podaje serwis wp.pl.

