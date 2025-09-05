Od 19 września 2025 roku wzrosną opłaty za badania techniczne pojazdów.

Podwyżki obejmą samochody osobowe, motocykle, ciągniki rolnicze i inne pojazdy.

Ministerstwo Infrastruktury argumentuje zmiany urealnieniem kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

Nowe stawki mają poprawić jakość badań i zachęcić młodych ludzi do zawodu diagnosty.

Podwyżki opłat za badania techniczne pojazdów

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, podwyżka cen za badania techniczne jest spowodowana koniecznością dostosowania opłat do realnych kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Argumentują, że dotychczasowe stawki były jednymi z najniższych w Europie i nie odzwierciedlały faktycznych wydatków ponoszonych przez te placówki. W komunikacie resortu możemy przeczytać:

- Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego przeprowadzona została analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami - czytamy.

Nowe stawki – ile zapłacą kierowcy?

Największa zmiana dotyczy właścicieli samochodów osobowych. Opłata za badanie techniczne wzrośnie o 51 zł, osiągając kwotę 149 zł. Podwyżki obejmą również inne pojazdy.

Oto szczegółowe zmiany pozostałych typów pojazdów:

Motocykle i ciągniki rolnicze: wzrost do 94 zł

wzrost do 94 zł Motorowery: wzrost do 76 zł

wzrost do 76 zł Samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe o DMC 3,5–16 t: wzrost do 234 zł

wzrost do 234 zł Samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe o DMC powyżej 16 t: wzrost do 269 zł

wzrost do 269 zł Przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t: wzrost do 119 zł

wzrost do 119 zł Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) – dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślił, że nowelizacja ma na celu zachowanie równowagi między interesami przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, a kierowcami. Nowe stawki opierają się na wskaźniku cen towarów i usług od 2020 roku, co ma odzwierciedlać realne koszty prowadzenia działalności diagnostycznej.

Poprawa jakości badań i zachęcenie do pracy jako diagnosta

Podwyżka stawek za badania techniczne pojazdów była zapowiadana już wcześniej. Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Jolanta Źródłowska, wyraziła przekonanie, że urealnienie opłat przełoży się na poprawę jakości badań oraz umożliwi modernizację stacji diagnostycznych.

- Bardzo nam również zależy na podniesieniu prestiżu zawodu diagnosty i zachęceniu młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kariery, bo nie mamy w tej chwili zmiany pokoleniowej w tym zawodzie - powiedziała Źródłowska cytowana przez PAP.

