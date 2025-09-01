Ważna zmiana w mObywatelu! Kierowcy odetchną z ulgą

2025-09-01 10:20

Od 1 września aplikacja mObywatel zyskała nową usługę – mStłuczka. Dzięki niej kierowcy mogą w kilka minut zgłosić kolizję drogową, bez drukowania dokumentów i wypełniania formularzy papierowych. A jeszcze we wrześniu w aplikacji pojawią się nowe usługi dla uczniów i nauczycieli.

i

Zdjęcie przedstawia uszkodzone w kolizji samochody oraz smartfon z aplikacją mObywatel 2.0. Ilustracja odnosi się do artykułu o nowej funkcji mStłuczka, umożliwiającej szybkie zgłaszanie wypadków drogowych. Dzięki niej, kierowcy mogą zaoszczędzić czas i zgłosić kolizję online, bezpośrednio do ubezpieczyciela. Więcej informacji na temat aplikacji mObywatel i funkcji mStłuczka znajdziesz na portalu Super Biznes.
  • mStłuczka: Szybkie zgłaszanie kolizji online w mObywatelu, automatyzacja danych i przesyłanie do ubezpieczyciela.
  • Nowe dokumenty: Wkrótce cyfrowe legitymacje ucznia (wrzesień) i nauczyciela (listopad) w aplikacji.
  • Wirtualny asystent AI: Do końca roku pojawi się inteligentny asystent (PLLuM) do wsparcia użytkowników.

mStłuczka – szybkie zgłaszanie kolizji online

Nowa funkcja mStłuczka pozwala kierowcom w prosty sposób zgłosić kolizję drogową bezpośrednio w aplikacji - pisze serwis rmf24.pl. Dane pojazdów oraz uczestników zdarzenia są automatycznie pobierane z rejestrów państwowych, a użytkownik może dodać zdjęcia dokumentujące wypadek. Gotowe zgłoszenie trafia bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

Dotąd kierowcy musieli spisywać oświadczenie sprawcy, zawierające informacje o pojazdach, uczestnikach, opis zdarzenia oraz dane polisy. Zgłoszenie szkody wymagało kontaktu z ubezpieczycielem – online, telefonicznie lub osobiście. Teraz proces zostanie znacząco skrócony.

Kolejne cyfrowe dokumenty w mObywatelu

Nowelizacja ustawy o aplikacji mObywatel i ustawy o informatyzacji otworzyła drogę do wdrażania nowych usług. Już w trzecim tygodniu września pojawi się nowa odsłona legitymacji ucznia. Rodzice będą mogli dodać dokument dzieci na swoich telefonach, a uczniowie nie będą musieli zakładać profilu zaufanego.

Następny krok to 30 listopada, gdy zostanie uruchomiona cyfrowa legitymacja nauczyciela. Dokument ten ułatwi m.in. potwierdzanie uprawnień i kontakt z urzędami.

Wirtualny asystent AI pomoże w obsłudze

Jeszcze przed końcem roku w mObywatelu pojawi się wirtualny asystent. Będzie wspierał użytkowników w korzystaniu z aplikacji, odpowiadając na pytania i prowadząc krok po kroku przez procesy urzędowe. Asystent oparty będzie na polskim modelu językowym PLLuM, co zapewni lepsze dopasowanie do potrzeb obywateli.

mObywatel coraz popularniejszy

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, na koniec lipca z aplikacji korzystało 10 mln osób. To dowód na dynamiczny rozwój – w ciągu ostatnich 18 miesięcy wprowadzono 18 nowych usług i przebudowano interfejs. Aplikacja odnotowuje 1 mln logowań dziennie

Najczęściej używane dokumenty to:

* mDowód – posiada go 10 mln użytkowników,

* mPrawo jazdy – korzysta z niego 5,5 mln osób,

* Moje pojazdy – aktywnych jest 5,7 mln dokumentów,

* Karta Dużej Rodziny – dostępna dla 933 tys. użytkowników.

