GUS podał dane o inflacji w grudniu. Jeszcze jedna zmiana pod koniec roku

Konrad Karpiuk
2025-12-31 10:19

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, według szybkiego szacunku inflacja w grudniu 2025 roku wyniosła 2,4 proc. rok do roku. To kolejny spadek inflacji w IV kwartale roku.

Dłoń trzymająca rozłożone banknoty polskie o nominałach 50, 100, 200 i 500 złotych, symbolizujące kwestie inflacji i wzrostu cen, o których możesz przeczytać na portalu Super Biznes.

Autor: Paweł Kacperek Dłoń trzymająca rozłożone banknoty polskie o nominałach 50, 100, 200 i 500 złotych, symbolizujące kwestie inflacji i wzrostu cen, o których możesz przeczytać na portalu Super Biznes.

GUS podał dane o inflacji w listopadzie

Jak wynika z danych GUS inflacja w listopadzie 2025 rok do roku wynosiła 2,5 proc; więc grudniowy odczyt na poziomie 2,4 proc. rdr; jest już kolejnym spadkiem wskaźnika, który spada od września (gdy wynosiła 2,9 proc.). Co jednak ciekawe w stosunku miesiąc do miesiąca, GUS nie odnotował wzrostu wskaźnika cen z listopada na grudzień.

Według szybkiego szacunku GUS ceny żywności i napojów wzrosły o 2,4 proc. rdr; nośniki energii podrożały o 2,8 proc. Spadły za to ceny paliw do prywatnych środków transportu o 3,1 proc. rdr.

Tekst będzie aktualizowany.

GUS
INFLACJA