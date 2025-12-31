GUS podał dane o inflacji w grudniu. Jeszcze jedna zmiana pod koniec roku

GUS podał dane o inflacji w listopadzie
Jak wynika z danych GUS inflacja w listopadzie 2025 rok do roku wynosiła 2,5 proc; więc grudniowy odczyt na poziomie 2,4 proc. rdr; jest już kolejnym spadkiem wskaźnika, który spada od września (gdy wynosiła 2,9 proc.). Co jednak ciekawe w stosunku miesiąc do miesiąca, GUS nie odnotował wzrostu wskaźnika cen z listopada na grudzień.
Według szybkiego szacunku GUS ceny żywności i napojów wzrosły o 2,4 proc. rdr; nośniki energii podrożały o 2,8 proc. Spadły za to ceny paliw do prywatnych środków transportu o 3,1 proc. rdr.
Tekst będzie aktualizowany.