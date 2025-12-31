GUS podał dane o inflacji w grudniu. Jeszcze jedna zmiana pod koniec roku

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, według szybkiego szacunku inflacja w grudniu 2025 roku wyniosła 2,4 proc. rok do roku. To kolejny spadek inflacji w IV kwartale roku.

i Autor: Paweł Kacperek Dłoń trzymająca rozłożone banknoty polskie o nominałach 50, 100, 200 i 500 złotych, symbolizujące kwestie inflacji i wzrostu cen, o których możesz przeczytać na portalu Super Biznes.