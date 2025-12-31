Zrób zakupy w sylwestra i odbierz voucher 50%

Tylko do 3 stycznia 2026 roku możesz skorzystać z wyjątkowej promocji w Biedronce. Jeśli od 31 grudnia 2025 roku do 3 stycznia zrobisz jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, otrzymasz zwrot 50% ich wartości w formie vouchera. Pamiętaj, że promocja obowiązuje od momentu otrzymania SMS-a z informacją o akcji (około 10:00 w środę). Voucher, którego maksymalna wartość to 500 zł, będziesz mógł wykorzystać na zakupy w dniach od 5 do 10 stycznia 2026 roku, przy czym wartość zakupów musi być o co najmniej 1 zł wyższa niż wartość vouchera. Szczegółowe warunki akcji, w tym ewentualne wyłączenia, znajdziesz na stronie biedronka.pl.

Godziny otwarcia Biedronki w Sylwestra 2025 i Nowy Rok 2026

Planujesz ostatnie zakupy przed sylwestrową nocą? Pamiętaj, że 31 grudnia 2025 roku Biedronka, podobnie jak inne sieci handlowe, zmienia swoje standardowe godziny otwarcia. Wszystkie sklepy sieci Biedronka będą czynne do godziny 21:00. To ważne, abyś odpowiednio wcześniej zaplanował swoje zakupy, ponieważ po godzinie 19:00 w wielu sklepach może być już ograniczony wybór produktów typowo sylwestrowych, takich jak lód, świeże pieczywo czy gotowe przekąski. Dokładne godziny otwarcia konkretnego sklepu możesz sprawdzić na jego drzwiach, w aplikacji mobilnej Moja Biedronka lub na oficjalnej stronie internetowej biedronka.pl.

Pamiętaj, że 1 stycznia 2026 roku, czyli w Nowy Rok, wszystkie duże markety i galerie handlowe, w tym Biedronka, będą zamknięte. Zakupy będzie można zrobić jedynie w wybranych sklepach osiedlowych, na stacjach paliw lub w placówkach sieci Żabka, gdzie za ladą stanie właściciel.

Sylwestrowe promocje, które musisz znać

Oprócz promocji z voucherem, Biedronka przygotowała szereg innych atrakcyjnych ofert na sylwestra, które obowiązują do 3 stycznia 2026 roku. Wśród nich znajdziesz m.in. rabaty na mięsa, sery i dipy, a także promocje typu 1+1 gratis lub 2+1 gratis na wybrane produkty, takie jak masło, serki czy kabanosy. Warto śledzić gazetki promocyjne i aplikację Moja Biedronka, aby nie przegapić najlepszych okazji i zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne do udanej sylwestrowej imprezy.

