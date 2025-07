Pochówek w Polsce

Koszty pochówku w Polsce są bardzo wysokie. Tymczasem rząd przewidział zasiłek pogrzebowy na poziomie 4 tys. zł. W przyszłym roku kwota ta ma dojść do 7 tys. zł. Okazuje się, że stawka ta może nie wystarczyć na opłacenie samego miejsca pochówku na cmentarzu w dużym mieście. Bierzemy pod lupę cenniki popularnych cmentarzy.

Ceny na cmentarzach w Warszawie

Na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie (Powązki Wojskowe) za miejsce na grób jednoosobowy tradycyjny, niemurowany trzeba na starcie zapłacić 3,6 tys. zł. Po upływie 20 lat trzeba uiścić kolejną taką opłatę, jeśli chcemy zachować dany grób. Ta nekropolia ma miejsca w Alei Zasłużonych, gdzie miejsce pochówku jest stałe, bez konieczności prolongaty. Za grób w tej alei trzeba zapłacić 11 tys. zł za grób tradycyjny i 7,5 tys. zł za urnowy. Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pochowanych jest wiele znanych osób. Znajdziemy tam groby m.in. Hanki Bielickej, Czesława Niemena, Juliana Tuwima, Marka Perepeczko czy Bolesława Leśmiana.

W stolicy wiele nowych pochówków odbywa się na Cmentarzu Północnym. Tutaj udostępnienie miejsca na grób tradycyjny na 20 lat kosztuje 2,4 tys. zł, zaś na grób urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania kosztuje 1060 zł. Opłaty na kolejne 20 lat są takie same. Nekropolia ta ma także Aleję Zasłużonych. Udostępnienie stałego miejsca grzebalnego na grób tradycyjny kosztuje 8350 zł, a na grób urnowy 5 tys. zł.

Ceny miejsc na cmentarzach w Krakowie, Szczecinie, we Wrocławiu

W Polsce znany jest Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego przeznaczonego do pochowania trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat) kosztuje 1811zł.

A jak wyglądają opłaty cmentarne we Wrocławiu? W zarządzeniu prezydenta miasta czytamy, że opłata za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego pochówku w jednomiejscowym grobie ziemnym tradycyjnym trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi bez prawa budowy grobu murowanego – na okres 20 lat wynosi 1 300 zł. Opłata za umieszczenie urny w grobie ziemnym urnowym bez prawa budowy grobu murowanego – na okres 100 lat wynosi: w grobie ziemnym urnowym głębinowym dwumiejscowym (w pionie) wraz z pochowaniem pierwszej urny 1 800 zł, w tym: - za miejsce 800 zł, - za pochowanie pierwszej urny 1 000 zł.

Bierzemy pod lupę stawki w Szczecinie. Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat w grobie ziemnym pojedynczym naCmentarzu Zachodni wynosi 940 zł, Cmentarzu Centralnym 1 760 zł, na cmentarzach Dąbie, Zdroje, Płonia oraz Wielgowo wynosi 1 430 zł.

Warto podkreślić, że tytuł najstarszego cmentarza dzierży założony w 1780 r. Stary Cmentarz w Płocku. Mimo że w międzyczasie uległ zniszczeniu i od lat 40. XX wieku przestał pełnić swoją pierwotną funkcję, do dziś zachowało się tam kilkadziesiąt zabytkowych nagrobków.

Brak prolongaty. Co się stanie

Brak opłacenia grobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może skutkować jego likwidacją po upływie określonego czasu, zazwyczaj 20 lat od ostatniej opłaty. Zarządca cmentarza ma prawo do ponownego pochówku w tym miejscu, jednakże po uprzednim usunięciu elementów zewnętrznych (np. płyty nagrobnej) i ekshumacji szczątków. Szczątki te są zazwyczaj przenoszone do ossarium lub innego miejsca na cmentarzu. Od takiej decyzji można jednak odwołać się do sądu. W wyniku wytoczenia sporu sądowego o ustalenie prawa do grobu, jest możliwość ubiegania się o zamieszczenie tabliczki z nazwiskiem. Sytuacje takie nie zdarzają się często, najczęściej strony domagają się odszkodowań. Muszą jednak wykazać, że grobem się interesują i dokonano bezprawnego przydzielenia grobu innej osobie.

