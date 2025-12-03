166 502 seniorów skorzystało z ulgi PIT-0 w 2024 roku, co oznacza wzrost o 15 tys. osób w porównaniu do roku poprzedniego

Przy wynagrodzeniu 6 tys. zł brutto roczny zysk z PIT-0 wynosi 3492 zł, co przewyższa łączną kwotę 13. i 14. emerytury (3112 zł na rękę)

Odroczenie emerytury o rok zwiększa wysokość przyszłego świadczenia o prawie 9 proc., a o dwa lata – o niemal 20 proc.

Minimalna emerytura po waloryzacji może wzrosnąć do 1970 zł 60 gr brutto, co przełoży się na wyższe 13. i 14. świadczenie

PIT-0 dla seniora – jak działa ulga podatkowa

Ulga PIT-0 wprowadzona w 2022 roku pozwala osobom w wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85 tys. zł rocznie. Warunek jest jeden – pracujący senior nie może pobierać emerytury. Oznacza to również rezygnację z 13. i 14. emerytury.

Dane Ministerstwa Finansów potwierdzają rosnącą popularność tego rozwiązania. W 2023 roku z ulgi skorzystało 150 788 seniorów. Rok później liczba ta wzrosła do 166 502 osób.

13 i 14 emerytura w 2026 roku – ile to będzie

Trzynasta i czternasta emerytura wypłacane są w wysokości minimalnego świadczenia. Po przyszłorocznej marcowej waloryzacji o 4,88 proc. minimalna emerytura może wzrosnąć z obecnych 1878 zł 91 gr do 1970 zł 60 gr brutto.

W praktyce oznacza to, że senior pobierający emeryturę otrzyma w 2026 roku łącznie około 3112 zł na rękę z obu dodatkowych świadczeń. To kwota, którą należy porównać z potencjalnymi oszczędnościami z PIT-0.

Kiedy PIT-0 jest bardziej opłacalny niż dodatkowe emerytury

Analiza opłacalności zależy od wysokości wynagrodzenia osoby w wieku emerytalnym. Punkt zwrotny znajduje się przy pensji około 6 tys. zł brutto. Przy tym wynagrodzeniu roczna oszczędność z tytułu PIT-0 wynosi 3492 zł, co przewyższa łączną wartość 13. i 14. emerytury.

Przy pensji 4 tys. zł brutto senior zaoszczędzi rocznie 1008 zł na podatku, co jest mniej opłacalne niż pobieranie dodatkowych świadczeń. Jednak już przy 5500 zł brutto oszczędność wynosi 2880 zł, zbliżając się do progu opłacalności.

Im wyższe wynagrodzenie, tym większa korzyść. Przy pensji 7 tys. zł brutto roczny zysk z PIT-0 to już 4740 zł, czyli o ponad 1600 zł więcej niż z trzynastki i czternastki razem.

Wyższa emerytura dzięki dłuższej pracy

Kontynuacja pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego przynosi dodatkową korzyść – wyższą emeryturę w przyszłości. Według danych ZUS, odroczenie przejścia na emeryturę o rok zwiększa wysokość świadczenia o prawie 9 proc.

Pracując dwa lata dłużej, można liczyć na emeryturę wyższą o około 20 proc. To efekt zwiększenia kapitału emerytalnego oraz korzystniejszego przelicznika wynikającego z krótszego przewidywanego dalszego trwania życia.

Rząd stawia na zachęty zamiast podwyższania wieku emerytalnego

Ministerstwo Rodziny w przeglądzie emerytalnym jasno deklaruje: wiek emerytalny pozostanie na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zamiast zmian ustawowych rząd stawia na zachęty do dłuższej aktywności zawodowej.

PIT-0 to obecnie główne narzędzie motywujące seniorów do pozostania na rynku pracy. Decyzja o kontynuacji pracy ma być zawsze indywidualna, bez przymusu systemowego.

Dla kogo PIT-0 to najlepsza opcja

Ulga podatkowa sprawdzi się przede wszystkim dla osób z wynagrodzeniem powyżej 6 tys. zł brutto. Im wyższa pensja, tym większa przewaga PIT-0 nad dodatkowymi emeryturami.

Warto też uwzględnić perspektywę długoterminową. Wyższa przyszła emerytura to korzyść na wiele lat. Senior, który pracuje rok lub dwa lata dłużej, nie tylko oszczędza na podatku, ale również zapewnia sobie lepszą sytuację finansową na kolejne dekady.

TABELA. PIT-0 dla seniora a 13. i 14. emerytura - porównanie opłacalności

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025