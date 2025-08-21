Sąd administracyjny uderza w opłaty cmentarne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Radomiu dotyczącej opłat na Cmentarzu Komunalnym. Decyzja, która zapadła w marcu, uznaje, że stosowane opłaty za groby oraz usługi pogrzebowe są bezprawne. Wyrok ma istotne konsekwencje dla samorządów, które teraz muszą znaleźć nowe źródła finansowania cmentarzy.

Decyzja dotycząca uchwały z 19 grudnia 2016 r. oraz jej późniejszych zmian z lat 2021 i 2023 opiera się na argumentach przedstawionych przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Prokurator Anna Góźdź złożyła skargę, wskazując, że opłaty na cmentarzu nie mają podstawy prawnej. Po ogłoszeniu wyroku strony postępowania mają 30 dni na złożenie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Samorządy stracą źródło dochodu?

Mateusz Tyczyński, przewodniczący rady miejskiej w Radomiu, zauważył, że regulamin cmentarza w Radomiu nie różni się od regulaminów wielu innych cmentarzy komunalnych w Polsce. Zwraca uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z orzeczeniami sądowymi, które mogą zakłócić dotychczasowy system opłat. Wyrok sądu ma poważne konsekwencje dla samorządów, które teraz będą musiały poszukiwać nowych sposobów finansowania cmentarzy. Opłaty dotychczas były istotnym źródłem dochodu, a ich unieważnienie może prowadzić do roszczeń o zwrot niesłusznie pobranych kwot.

Podobne orzeczenia zapadły również w innych miastach, takich jak Rzeszów, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że opłaty za przedłużenie prawa do grobu są niezgodne z ustawą o cmentarzach.

Wyrok WSA potwierdza, że obowiązujące regulacje dotyczące opłat za usługi cmentarne muszą być zgodne z przepisami prawa. Samorządy będą musiały dostosować swoje regulacje, a sytuacja w Radomiu może stać się istotnym punktem odniesienia dla innych miast w Polsce.

Będzie rewolucja na polskich cmentarzach?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie opłat na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu może zapoczątkować zmiany w sposobie finansowania cmentarzy w całej Polsce. Czy mieszkańcy będą mogli liczyć na bardziej przejrzyste i zgodne z prawem regulacje dotyczące opłat za groby i usługi pogrzebowe? Tego dowiemy się wkrótce.

Źródło: Radio Zet

