Opodatkować majątki a nie pracę Polaków

Jak zauważa Kaźmierczak, głównym problemem dla przedsiębiorców w Polsce nie jest nadmierna wysokość podatków – Polska jest gdzieś w środku stawki krajów OECD.

- Największe trudności stwarza opresyjność i skomplikowanie systemu podatkowego. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, jakie podatki mają płacić. System ten jest określany jako najgorszy w OECD pod względem skomplikowania i wrogości wobec podatnika, ustępując jedynie Włochom – mówi Kaźmierczak.

W efekcie, przedsiębiorcy muszą poświęcać czas na sprawozdawczość dla rządu, zamiast koncentrować się na prowadzeniu własnych firm, co jest uznawane za absurdalne.

Jak podkreślili rozmówcy, temat uproszczenia systemu podatkowego nie wybrzmiał mocno w kampanii prezydenckiej, ponieważ jest skomplikowany i trudny do ujęcia w prostym haśle. Cezary Kaźmierczak postuluje gruntowną reformę systemu podatkowego, wzorowaną na przykładzie Argentyny, gdzie znacząco uproszczono podatki bez zmniejszania wpływów do budżetu.

Postulowane zmiany obejmują racjonalizację wydatków socjalnych (pomoc tylko dla rzeczywiście potrzebujących), realne opodatkowanie korporacji i ujednolicenie stawki VAT.

Wspomniano o możliwości wprowadzenia podatku katastralnego – ten akurat temat pojawił się w kampanii wyborczej - ale prezes Kaźmierczak popiera go tylko w połączeniu z gruntowną reformą podatkową i obniżeniem kosztów pracy, zdecydowanie sprzeciwiając się dodaniu go do obecnego systemu. Podkreślono, że praca jest znacznie bardziej opodatkowana niż majątek w Polsce.

- Opodatkowanie pracy było konieczne w latach 90. ze względu na bankructwo po PZPR, ale po prawie 40 latach najwyższy czas to zmienić – mówi Kaźmierczak.

Wysoki wynik Konfederacji i postulaty Sławomira Metzena są postrzegane prze prezesa ZPP jako nacisk na główne partie polityczne, aby uwzględniły agendę gospodarczą, w tym uproszczenie systemu podatkowego, w wyborach parlamentarnych.

Ukraińcy a polska gospodarka

W rozmowie wyrażono zaniepokojenie pojawieniem się w kampanii wątku antyukraińskiego. - Jest to postrzegane jako fatalne i nieodpowiedzialne, ponieważ w polskim interesie leży, aby Ukraińcy wiązali Rosjan na froncie wschodnim, trzymając ich z dala od Polski. Ukraina jest największym sojusznikiem Polski w niedopuszczeniu do wojny na polskim terytorium – podkreśla Kaźmierczak.

Znaczenie pracowników ukraińskich dla polskiej gospodarki jest bardzo duże. Około 800-900 tysięcy Ukraińców płaci składki na ZUS, co jest istotne dla instytucji. Ich obecność przekłada się na wyższe PKB (szacowane na 1 do 1,5%) i obniża koszty usług w sektorach takich jak budownictwo, prace domowe, gastronomia czy hotelarstwo. Polska jest największym eksporterem z Unii Europejskiej do Ukrainy.

Krytycznie oceniono brak polskiej ekspansji gospodarczej i współpracy w dziedzinie produkcji zbrojeniowej z Ukrainą, zwłaszcza w obszarze dronów, gdzie Ukraina jest światowym liderem. - Polska powinna współpracować z Ukrainą w ich produkcji – przekonuje Kaźmierczak..

Bunt młodych

Zdaniem Kaźmierczaka, część wyborców, którzy zagłosowali na Sławomira Metzena i Grzegorza Brauna, to "ludzie z partii wypier… wszyscy. - Ta grupa wyborców pojawia się w każdych wyborach, dając znać o sobie pod parasolami różnych formacji (Palikot, Samoobrona, Kukiz, Hołownia). Stanowią oni znaczną część wyborców tych kandydatów, a ich obecność (wysoki wynik Metzena) wymusza na głównych obozach politycznych (progresywnym i konserwatywnym) uwzględnienie agendy gospodarczej w wyborach parlamentarnych – stwierdził Cezary Kaźmierczak.