Orange odkupuje używane telefony, oferując bony zakupowe o wartości od 20 zł (za niedziałający sprzęt) do znacznie wyższych kwot, zależnych od modelu i stanu technicznego.

Program obejmuje wszystkie modele telefonów, niezależnie od wieku, pod warunkiem posiadania czytelnego numeru IMEI.

Otrzymany bon elektroniczny jest ważny przez 60 dni i można go wykorzystać w salonach Orange, online lub przez infolinię.

Akcja trwa do 31 maja 2026 roku lub do wyczerpania bonów i dostępna jest wyłącznie w salonach stacjonarnych Orange.

Orange skupuje stare telefony – na czym polega oferta

Orange Polska wprowadził nową wersję programu odkupu urządzeń mobilnych. Klienci mogą przynieść do salonów nieużywane smartfony i wymienić je na elektroniczny bon zakupowy. Wysokość świadczenia zależy od stanu technicznego oraz modelu sprzętu.

Podstawowym warunkiem przyjęcia telefonu jest możliwość jego uruchomienia. W takim przypadku minimalna wartość bonu wynosi 40 zł, jednak lepsze urządzenia mogą zostać wycenione wyżej. Program obejmuje praktycznie każdy model, niezależnie od wieku.

Orange płaci za telefon – także za uszkodzony

Oferta Orange uwzględnia również sprzęt, który nie działa. Jeśli urządzenie nie daje się włączyć, klient nadal może je oddać, otrzymując bon o wartości 20 zł. Kluczowym wymogiem pozostaje obecność czytelnego numeru IMEI, bez którego telefon nie zostanie przyjęty.

Operator zaznacza, że nie skupuje urządzeń ze spuchniętą baterią ze względu na zagrożenie pożarowe. Takie sprzęty można jednak oddać do specjalnych pojemników na elektroodpady dostępnych w salonach.

Ograniczenia i zasady programu Orange

W przypadku najtańszych urządzeń obowiązuje limit – jedna osoba może przekazać maksymalnie 10 telefonów miesięcznie wycenianych na 20 lub 40 zł. Ma to zapobiegać nadużyciom i masowemu oddawaniu niskowartościowego sprzętu.

Otrzymany bon ma formę elektroniczną i jest ważny przez 60 dni. Można go wykorzystać w salonach stacjonarnych, na stronie internetowej operatora, w aplikacji Mój Orange oraz podczas zakupów przez infolinię.

Do kiedy trwa akcja Orange odkupu telefonów

Program ma charakter czasowy i potrwa do 31 maja 2026 roku lub do momentu wyczerpania puli dostępnych bonów. Z oferty można skorzystać wyłącznie w fizycznych salonach Orange, gdzie pracownicy dokonują wyceny urządzenia na miejscu. Nowa inicjatywa operatora daje użytkownikom prosty sposób na pozbycie się starych telefonów, jednocześnie zyskując środki na kolejne zakupy.

PTNW - Miłosz Bembinow