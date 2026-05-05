Akcje Orlenu osiągnęły historyczne maksima, zbliżając się do 143 zł za papier, co stanowi wzrost o prawie 4% na otwarciu.

Głównymi przyczynami wzrostu są wysokie ceny ropy naftowej oraz propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 8 zł na akcję.

Notowania Orlenu napędzane są rosnącym zainteresowaniem inwestorów, zwłaszcza zagranicznych.

Kapitalizacja rynkowa Orlenu przewyższyła Gazprom i zmierza do prześcignięcia innych rosyjskich gigantów naftowych.

Orlen na historycznych szczytach: szczegóły rekordowych notowań

Poniedziałkowe otwarcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przyniosło Orlenowi spektakularny sukces. Akcje Orlenu odnotowały znaczący wzrost, co było mocnym akcentem na rynku. Za jedną akcję płacono początkowo 138,00 zł, ale już po zrealizowaniu pierwszych zleceń, około godziny 9:10, cena skoczyła do 141,70 zł, co oznaczało wzrost o 3,70 zł.

Napięcie wśród inwestorów rosło z każdą godziną. Kilka minut po godzinie 11:00, cena zbliżyła się do poziomu 142,66 zł, będąc zaledwie o 4 grosze niższą od historycznie najlepszego wyniku. Prawdziwy przełom nastąpił około godziny 13:00, kiedy to padła granica 143,00 zł za jeden papier. Dokładnie było to 143,32 zł, co oznaczało wzrost o 5,32 zł, czyli 3,86 procent w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia. Ten wynik wyraźnie pokazał, że notowania Orlenu są w trendzie wzrostowym, przyciągając uwagę zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów.

Co stoi za sukcesem Orlenu? Analiza czynników wzrostu

Tak dynamiczne zachowanie akcji Orlenu na giełdzie nie jest dziełem przypadku. Analitycy wskazują na kilka kluczowych czynników, które napędzają ten imponujący wzrost. Przede wszystkim, wysokie ceny ropy naftowej odgrywają znaczącą rolę w pozytywnych notowaniach spółki. Wzrost cen surowca przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe koncernów paliwowych, co z kolei podnosi atrakcyjność ich akcji.

Kolejnym istotnym elementem jest propozycja wypłaty 8 zł dywidendy na jedną akcję. Dla inwestorów, zwłaszcza tych długoterminowych, perspektywa wysokiej dywidendy jest silnym argumentem za zakupem i utrzymywaniem akcji. Zapewnia ona regularne zyski i stanowi sygnał stabilności finansowej spółki. Warto również podkreślić rosnące zainteresowanie ze strony zagranicznych inwestorów.

Orlen a giganci z branży: porównanie kapitalizacji rynkowej

Sukces Orlenu ma również szersze, międzynarodowe implikacje. Jak zauważył analityk Jakub Wiech, kapitalizacja rynkowa Orlenu przeskoczyła już Gazprom. Co więcej, Orlen jest na dobrej drodze do przegonienia innych rosyjskich potentatów. – My tu sobie gadu gadu, a tymczasem kapitalizacja rynkowa Orlenu przeskoczyła Gazprom i jest na dobrej drodze do przegonienia innych rosyjskich gigantów: Novateku i Łukoila – zauważa dziennikarz i ekspert Jakub Wiech.

— Jakub Wiech (@jakubwiech) May 5, 2026

