Orlen liderem WIG20

W poniedziałek na warszawskiej giełdzie jedną z najmocniej zyskujących spółek w indeksie WIG20 jest Orlen. Państwowy koncern multienergetyczny przebił pod względem kapitalizacji PKO BP, czyli inną spółkę kontrolowaną przez Skarb Państwa, której wycena ostatnio nieco stopniała. Akcje Orlenu w poniedziałek na GPW drożały w południe o 2,2 proc. i za jeden walor płacono 78,97 zł. W tym samym czasie indeks WIG20 zyskiwał około 0,4 proc. Z kolei akcje PKO BP drożały o 0,6 proc., do 70,78 zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę miesięczną stopę zwrotu, to płocki koncern jest mocno na plusie — zyskał 9,3 proc. — a największy polski bank stracił 8,2 proc.

Kapitalizacja Orlenu i PKO BP

W efekcie Orlen wyprzedził PKO BP pod względem kapitalizacji i jest polską spółką z GPW o największej wartości. Według ceny z poniedziałkowego południa kapitalizacja (czyli wartość wszystkich akcji) Orlenu wyniosła 91,8 mld zł wobec 88,5 mld zł w przypadku PKO BP. To największa wartość w historii Orlenu. Trzeci pod tym względem PZU jest wart 50,6 mld zł, czwarte Dino Polska 49,8 mld zł, a piąty Santander Bank Polska — 48 mld zł.

Warto jednak zwrócić uwagę, że rekord wszech czasów pod względem kapitalizacji polskich spółek, należący do PKO BP, nie został pobity. Lider polskiego sektora bankowego ustanowił go w połowie marca — wtedy jego wycena sięgnęła 101,3 mld zł. Jeśli Orlen chce wyrównać to osiągnięcie, jego akcje od teraz powinny podrożeć o 10,3 proc.

Allegro i inne spółki na GPW

Wcześniej rekordem było 101,1 mld zł, które pod koniec października 2020 r., tuż po debiucie giełdowym, ustanowiło Allegro (niektórzy jednak nie traktują tej spółki jako polskiej, bo choć ma zdecydowaną większość biznesu nad Wisłą, to formalnie zarejestrowane jest w Luksemburgu). Obecna kapitalizacja platformy e-commerce to 35 mld zł, co daje siódme miejsce w WIG20.

Najdroższą spółką spośród wszystkich notowanych na GPW, bez względu na kraj rejestracji i przynależność do indeksów, jest hiszpański Grupo Santander wyceniany na równowartość 442 mld zł. Na drugim miejscu jest inna grupa bankowa, czyli włoski UniCredit warty 377 mld zł. Obie spółki notowane są na zasadzie dual listingu i ich akcje nie są klasyfikowane do indeksów na GPW.