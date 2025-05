Spadki cen paliw na stacjach Orlenu – czy to "cud" przed wyborami?

Ceny paliw na stacjach Orlenu w całej Polsce zaczęły spadać, co zbiega się w czasie z nadchodzącymi wyborami. Taka sytuacja wywołuje skojarzenia z praktykami z czasów, gdy prezesem koncernu był Daniel Obajtek. Wówczas, tuż przed wyborami, ceny paliw również spadały, co przez wielu było odbierane jako "cud" na stacjach, mający poprawić nastroje wyborców.

Obecnie sytuacja jest jednak nieco inna. Spadki cen paliw na stacjach Orlenu mają swoje odzwierciedlenie w obniżkach cen hurtowych. Jak podaje sam koncern, cena hurtowa benzyny 95 spadła w czwartek do 4,53 zł za litr z 4,55 zł dzień wcześniej. Co ciekawe, w tym samym czasie cena ekodiesla pozostała na niezmienionym poziomie 4,54 zł. Oznacza to, że obniżki cen paliw odczują przede wszystkim właściciele samochodów osobowych, a nie firmy transportowe, które tankują głównie olej napędowy.

Czy to oznacza, że promocje Orlenu przed wyborami to jedynie zbieg okoliczności? A może jednak celowe działanie mające na celu poprawę wizerunku koncernu i pośrednio – partii rządzącej?

Przyczyny obniżek cen hurtowych – ropa naftowa i umocnienie złotego

Spadki cen paliw na stacjach Orlenu nie są jedynie efektem decyzji politycznych, ale mają swoje uzasadnienie ekonomiczne. Analitycy rynku paliw wskazują na dwa główne czynniki, które wpłynęły na obniżki cen hurtowych, a w konsekwencji – na stacjach benzynowych.

Po pierwsze, na światowych rynkach spadają ceny ropy naftowej. Cena ropy europejskiej Brent, jak i amerykańskiej WTI spadły w środę o 0,8 proc. To z kolei przekłada się na niższe koszty zakupu surowca przez Orlen, co umożliwia obniżenie cen hurtowych paliw. Po drugie, złoty umocnił się o 0,14 proc. w stosunku do dolara. To również ma wpływ na ceny paliw, ponieważ ropa naftowa jest rozliczana w dolarach. Silniejszy złoty oznacza, że Orlen płaci mniej za ropę, co również pozwala na obniżenie cen hurtowych.

Co więcej, w piątek mogą nastąpić kolejne obniżki cen hurtowych w Orlenie, ponieważ w czwartek ceny ropy spadają jeszcze wyraźniej – o 2,9 proc., a złoty traci do dolara 0,2 proc. Oznacza to, że kierowcy mogą spodziewać się dalszych obniżek cen paliw na stacjach benzynowych w najbliższych dniach.

Wpływ sytuacji międzynarodowej – rozmowy USA-Iran i sankcje

Obniżki cen paliw na stacjach Orlenu są również związane z sytuacją międzynarodową, a konkretnie z rozmowami na linii USA-Iran. O ile w poprzednich dniach ropa drożała przez ocieplenie w wojnie celnej między USA a Chinami, to obecny spadek cen ropy jest skutkiem rozmów na linii USA-Iran.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że Stany Zjednoczone są bardzo bliskie zawarcia umowy nuklearnej z Iranem, a Teheran "w pewnym sensie" zgodził się na jej warunki. Irański urzędnik powiedział w wywiadzie dla NBC News opublikowanym w środę, że Iran jest skłonny zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi w zamian za zniesienie sankcji gospodarczych.

– Natychmiastowe złagodzenie sankcji wynikające z porozumienia nuklearnego mogłoby odblokować dodatkowe 0,8 mln baryłek irańskiej ropy dziennie na rynku światowym – co jest niewątpliwie niedźwiedzim rozwojem sytuacji dla cen – powiedział cytowany przez agencję informacyjną analityk SEB Ole Hvalbye.

Warto jednak zauważyć, że administracja prezydenta USA nałożyła w środę sankcje, mające na celu uderzenie w produkcję elementów rakiet balistycznych w Iranie. Wcześniej we wtorek nałożono sankcje na około 20 firm wchodzących w skład sieci, która od dawna dostarcza irańską ropę naftową do Chin. Oznacza to, że sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć, jak wpłynie na ceny paliw Orlen w dłuższej perspektywie.

Regionalne różnice cen paliw w Polsce – gdzie jest najtaniej?

Ceny paliw na stacjach Orlenu różnią się w zależności od regionu Polski. Jak wynika z danych e-petrol.pl, w ciągu ostatniego tygodnia najbardziej – o 6 gr – potaniała 95-oktanowa benzyna, której litr kosztuje średnio 5,73 zł. O 5 gr tańsze w porównaniu do wyników ostatniego notowania cen detalicznych, zrealizowanego przez e-petrol.pl, są też olej napędowy i autogaz. Za ich litr płaci się aktualnie 5,79 i 2,94 zł. Na "paliwowej" mapie Polski najniższe ceny benzyny i diesla notowano w województwie śląskim; na stacjach litr paliwa kosztuje tam przeciętnie odpowiednio 5,62 i 5,69 zł. Litr LPG z ceną 2,81 zł jest najtańszy w województwie świętokrzyskim.

Na Mazowszu natomiast najwięcej płaci się za litr Pb95 i oleju napędowego: 5,98 i 5,95 zł. W województwie lubuskim najdroższy jest zaś autogaz — w tej części kraju jego litr kosztuje średnio 3,06 zł.

Te regionalne różnice wynikają z wielu czynników, takich jak koszty transportu, konkurencja na danym rynku oraz polityka cenowa poszczególnych stacji benzynowych.